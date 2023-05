Combined Madrid: I risultati con il dettaglio del Day 9. Aslan Karatsev raggiunge per la prima volta le semifinali di un Masters 1000 (LIVE)

Aslan Karatsev, ex top 20 del ranking mondiale che negli ultimi mesi ha perso posizioni scendendo al 121º posto, ha ottenuto giovedì un importante traguardo nella sua carriera, qualificandosi per la prima volta alle semifinali di un Masters 1000. Questo avviene a più di due anni di distanza dal suo primo ingresso in semifinale in un torneo del Grande Slam, raggiunto all’Australian Open 2021.

In un sorprendente incontro di quarti di finale, Karatsev ha sconfitto il cinese Zhang Zhizhen, numero 99 del mondo e primo tennista del suo paese a raggiungere i quarti di finale di un Masters 1000. Il punteggio finale è stato di 7-6(3) 6-4, in una partita in cui il russo ha dimostrato una notevole potenza, mettendo a segno ben 29 colpi vincenti contro i 9 del suo avversario, il tutto in meno di due ore di gioco.

Karatsev attende ora nelle semifinali il vincitore dell’incontro tra il greco Stefanos Tsitsipas e il lucky loser tedesco Jan Lennard Struff. Il tennista russo ha quindi l’opportunità di continuare a scrivere la sua storia in questo prestigioso torneo Masters 1000, sperando di tornare a risplendere nel panorama tennistico mondiale dopo un periodo di difficoltà.

Combined Madrid – Quarti di Finale M – Semifinali F – terra

