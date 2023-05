Salsomaggiore Torneo Bayer under 18 internazionale ITF 2023: Il resoconto di giornata

Finalmente un po’di sole dopo due giorni di pioggia che hanno rivoluzionato il programma di gara costringendo gli organizzatori a incentrare il programma odierno sui pochi incontri di singolare rimasti per esaurire il primo turno e su una miriade di doppi che non si erano potuti disputare. I doppi per velocizzarne il tabellone si sono giocati sulla distanza dei quattro game e tie-break a 10 nel terzo set. Venendo ai singolari nel torneo maschile si sono qualificati per gli ottavi di finale Teo Masera e Filippo Romano. Teo Masera 17 enne del TC Parioli si è imposto piuttosto agevolmente sul polacco Lechno Wasiutynski mentre Filippo Romano ha lasciato le briciole al francese Thomas Faurel. Filippo si era già segnalato lo scorso anno in questo torneo conquistando la semifinale e sembra avviato a poter essere di nuovo protagonista. Il ligure è reduce da un buon torneo disputato a Offenbach e dalla finale del torneo di Firenze. Nel torneo femminile escono di scena sia la Mais con la Kristenesen che la Marino con la francese Soulie dopo un match molto equilibrato. Domani il torneo entrerà nel vivo con la disputa degli ottavi di finale. Da seguire con attenzione in campo maschile il duello tutto pariolino tra Masera e Vulpitta e la sfida tra Giacomo Nosei e il norvegese Budkov Kjaer. Nel femminle due le sfide azzurre , la Greco Lucchina contro la Maduzzi e Galatea Ferro contro l’israeliana Oved.

Risultati

Singolari

1°turno Boys : Masera (Ita) b Lechno Wasiutinsky (Pol) 64 60;Romano (Ita) b Faurel (Fra) 60 62;

1°turno Girls : Orlinska (Pol) b Pistola (Ita) 64 61;Kovacevic (Bel) b Raimondo (Ita) 64 63;Kristensen (Den) b Mais (Ita) 61 76 (2);Soulie (Fra) b Marino (Ita) 76 36 64.

Doppio

Boys 1° turno : NoseiVulpitta b Kokot/De Freitas 41 41;Cattaneo/Baragiola b Milushev/Plevihtsev 35 41 1210;Angelini-Zeitune b Bottari-Mirarchi 42 40;Cocola-Sciahbasi b Dahmne-Rapagnetta 24 40 119;Faurel-Lechno b De Marchi-Masera 41 35 108;Miletich-Romano b Barbarino-Dispas 40 41;De Almeida-Nakamine b Basile-Mondazzi 41 40;Quarti di finale : Nosei-Vulpitta b Baragiola-Cattaneo 42 42;Cocola-Sciahbasi b Angelini-Zeitune 54 24 106;

Girls 1°turno : Maduzzi-Genis Salas b Musetti-Nosei 53 40;Iliev-Yaneva b Greco-Petrillo 41 40;Center-Fakih b Bertacchi-Mais 41 04 107;Oved-Zhao b Kovacevic-Soulie 24 42 104 ; Quarti di finale : Iliev-Yaneva b Ferro-Marino w.o.;