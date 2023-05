Medvedev e Shevchenko, amici “di videogiochi”

Il programma di giornata sul campo centrale del Masters 1000 di Madrid si aprirà con il match tra i due russi Daniil Medvedev e Alexander Shevchenko, passato dalle qualificazioni. Il campione di US21 è nettamente favorito, anche per le condizioni piuttosto rapide visto l’altura della capitale spagnola. Sarà un match particolare perché i connazionali si conoscono da anni, ma diversamente da quel che si potrebbe ipotizzare non per essersi frequentati sui campi da tennis ma… giocando ai videogame online!

L’ha raccontato Daniil nella sessione di interviste con le stampa, un retroscena curioso. Medvedev è notoriamente un grande fan dei videogiochi, tanto da aver festeggiato la sua prima vittoria in uno Slam a New York simulando proprio una fase del celeberrimo “Fifa”.

“Lo conosco molto bene” racconta Medvedev, “È divertente, perché prima di incontrare Alexander nella vita reale, abbiamo giocato alla PlayStation insieme ai nostri amici per circa sei anni. Eravamo nella stessa squadra, giocavamo allo stesso videogioco, Rainbow Six Siege, eravamo entrambi piuttosto bravi. Penso che ora giochi di più a Call of Duty, io continuo con lo stesso. Sono fedele a questo gioco”.

“La prima volta che ci siamo incontrati di persona è stato per l’ATP Cup 2022, per la quale non avevamo abbastanza giocatori in rosa. Gli ho scritto se voleva venire con noi e fortunatamente ha ottenuto il visto per l’Australia in due giorni. Era la prima volta che andava in quel continente, mi disse che avrebbe viaggiato in classe turistica e nel posto di mezzo per risparmiare. Ha fatto tutto di corsa ed è stato costretto anche alla quarantena. È stata una storia folle, sì, ma è stata una bella esperienza”, ha detto Medvedev. “Sarà la prima volta che lo incontro in torneo. Siamo grandi amici e sono contento che stia andando così bene ultimamente. È un giocatore forte, quindi devo essere al meglio”.

In effetti Shevchenko al turno precedente ha liquidato il ceco Lehecka in soli 45 minuti, quindi è in buona forma. Grazie a questo torneo, anche in caso di sconfitta contro Medvedev, salirà in classifica fino al n.91, un ranking che gli consentirà di entrare in molti main draw nelle prossime settimane.