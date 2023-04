Challenger Roma Garden, Ostrava, Buenos Aires, Savannah e Seoul: I risultati con il dettaglio delle Finali (LIVE)

CHALLENGER Roma Garden (Italia) – Finale, terra battuta

ATP Rome Sumit Nagal Sumit Nagal 6 6 Jesper de Jong Jesper de Jong 3 2 Vincitore: Nagal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. de Jong 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 5-2 → 6-2 S. Nagal 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 J. de Jong 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 S. Nagal 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 J. de Jong 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. de Jong 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. de Jong 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 S. Nagal 15-0 15-15 30-15 4-3 → 5-3 J. de Jong 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 S. Nagal 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. de Jong 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Nagal 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 J. de Jong 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. de Jong 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

1. [Q] Sumit Nagalvs Jesper de Jong









CHALLENGER Ostrava (Repubblica Ceca) – Finale, terra battuta

ATP Ostrava Zdenek Kolar Zdenek Kolar 6 6 Mate Valkusz Mate Valkusz 3 2 Vincitore: Kolar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 M. Valkusz 15-0 15-15 30-15 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Z. Kolar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 M. Valkusz 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-1 → 3-1 M. Valkusz 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Z. Kolar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 M. Valkusz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Z. Kolar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Valkusz 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 Z. Kolar 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 M. Valkusz 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Valkusz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-0 → 3-1 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Valkusz 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Z. Kolar 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

1. Zdenek Kolarvs Mate Valkusz









CHALLENGER Buenos Aires (Argentina) – Finale, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [3] Luciano Darderivs [8] Thiago Seyboth Wild









CHALLENGER Savannah (USA) – Finale, terra battuta

ATP Savannah Calvin Hemery • Calvin Hemery 0 0 Tristan Boyer Tristan Boyer 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Hemery 0-1 T. Boyer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

1. Calvin Hemeryvs [Q] Tristan Boyer

2. Calvin Hemery OR [Q] Tristan Boyer vs [2] Facundo Diaz Acosta (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare









CHALLENGER Seoul (Sud Corea) – Finali, cemento

ATP Seoul Max Purcell / Yasutaka Uchiyama Max Purcell / Yasutaka Uchiyama 6 6 Yunseong Chung / Yuta Shimizu Yunseong Chung / Yuta Shimizu 1 4 Vincitore: Purcell / Uchiyama Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Purcell / Uchiyama 40-0 5-4 → 6-4 Y. Chung / Shimizu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 M. Purcell / Uchiyama 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Y. Chung / Shimizu 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 M. Purcell / Uchiyama 15-0 40-0 3-2 → 4-2 Y. Chung / Shimizu 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 M. Purcell / Uchiyama 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Y. Chung / Shimizu 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. Purcell / Uchiyama 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Y. Chung / Shimizu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Purcell / Uchiyama 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Y. Chung / Shimizu 15-0 40-0 ace 5-0 → 5-1 M. Purcell / Uchiyama 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Y. Chung / Shimizu 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 M. Purcell / Uchiyama 15-0 ace 40-0 ace ace 2-0 → 3-0 Y. Chung / Shimizu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Purcell / Uchiyama 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

1. Max Purcell/ Yasutaka Uchiyamavs Yunseong Chung/ Yuta Shimizu

2. Bu Yunchaokete vs [7] Aleksandar Vukic (non prima ore: 07:00)