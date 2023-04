Challenger Coquimbo: Il Tabellone Principale e di Quali. Un azzurro al via

Challenger Coquimbo – Tabellone Principale – terra

(1) Hardt, Nick vs Midon, Lautaro

Qualifier vs Pereira, Jose

Nakagawa, Naoki vs Boscardin Dias, Pedro

Ribeiro, Eduardo vs (8) Reis Da Silva, Joao Lucas

(3) Rodriguez Taverna, Santiago vs Aboian, Valerio

Qualifier vs (WC) Villalon, Nicolas

Dellien, Murkel vs Villanueva, Gonzalo

Leite, Wilson vs (7) Burruchaga, Roman Andres

(6) Torres, Juan Bautista vs Heide, Gustavo

Juarez, Facundo vs Panta, Jorge

Lama, Gonzalo vs Pucinelli De Almeida, Matheus

(Alt) Aboian, Leonardo vs (4) Comesana, Francisco

(5) Casanova, Hernan vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Nunez, Daniel Antonio

Qualifier vs Qualifier

Dutra da Silva, Daniel vs (2/WC) Seyboth Wild, Thiago





Challenger Coquimbo – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Monzon, Ignacio vs (WC) Rojas Pedron, Guillermo

(WC) Ortiz Gamonsl, Diego vs (10) Loureiro, Joao Victor Couto

(2) Huertas Del Pino Cordova, Arklon vs Brown, Preston

March, Cayetano vs (7) Carou, Ignacio

(3) Barrena, Alex vs (Alt) Becerra Otarola, Ignacio Antonio

Gimenez, Julián vs (12) Hanzlik, Cash

(4) Alves, Mateus vs (Alt) Nunez, Victor

(Alt) Castro, Cristobal vs (9) Ogura, Kosuke

(5) Huertas del Pino, Conner vs (WC) Rojas, Matias

(Alt) Torres, Benjamin vs (11) Cigarran, Thiago

(6) Farjat, Tomas vs (WC) Garmendia, Jesu

(Alt) Salazar, Amador vs (8) De La Fuente, Santiago

1. [6] Tomas Farjatvs [WC] Jesu Garmendia2. [1] Ignacio Monzonvs [WC] Guillermo Rojas Pedron3. [Alt] Benjamin Torresvs [11] Thiago Cigarran4. [4] Mateus Alvesvs [Alt] Victor Nunez

Cancha 2 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00)

1. [3] Alex Barrena vs [Alt] Ignacio Antonio Becerra Otarola

2. [WC] Diego Ortiz Gamonsl vs [10] Joao Victor Couto Loureiro

3. [Alt] Cristobal Castro vs [9] Kosuke Ogura

4. [5] Conner Huertas del Pino vs [WC] Matias Rojas

Cancha 3 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00)

1. [Alt] Amador Salazar vs [8] Santiago De La Fuente

2. Julián Gimenez vs [12] Cash Hanzlik

3. Cayetano March vs [7] Ignacio Carou

4. [2] Arklon Huertas Del Pino Cordova vs Preston Brown