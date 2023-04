Marco Cecchinato si ferma al secondo turno nel Masters 1000 di Madrid

L’avventura di Marco Cecchinato nel prestigioso torneo del Masters 1000 di Madrid si è interrotta al secondo turno. Il tennista palermitano, attualmente numero 85 del ranking ATP, non è riuscito a superare l’ostacolo rappresentato dall’australiano Alex de Minaur, che si è imposto con il punteggio di 6-4, 7-6(5).

Cecchinato, partito dalle qualificazioni, non è riuscito a replicare la brillante performance del primo turno e ha dovuto cedere di fronte alla solidità del suo avversario, numero 19 del ranking mondiale. De Minaur ha dimostrato grande abilità nel conquistare i momenti decisivi del match, concedendo poche opportunità all’azzurro di prendere il controllo delle azioni.

Nel primo set Marco sotto per 2 a 4 ha mancato nel settimo game ben cinque palle break di cui tre consecutive con l’australiano che dopo essersi salvato da quella situazione chiudeva la frazione per 6 a 4.

Nel secondo parziale Marco mancava due palle break, De Minaur una e si andava al tiebreak. Nel tiebreak Cecchinato avanti per 5 a 4, senza minibreak, subiva un parziale di tre punti consecutivi perdendo set e match per 7 punti a 5.