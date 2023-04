Challenger Gwangju: Il Main Draw ed il Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

Challenger Gwangju – Tabellone Principale – hard

(1) Purcell, Max vs Berankis, Ricardas

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs Hsu, Yu Hsiou

Celikbilek, Altug vs (5) Gomez, Emilio

(4) Duckworth, James vs Qualifier

Polmans, Marc vs (Alt) Shimizu, Yuta

(WC) Chung, Yunseong vs Uchida, Kaichi

Qualifier vs (8) Kudla, Denis

(6) Hijikata, Rinky vs Diallo, Gabriel

Wu, Tung-Lin vs Tu, Li

(Alt) Donskoy, Evgeny vs Qualifier

(WC) Park, Uisung vs (3) Thompson, Jordan

(7) Vukic, Aleksandar vs Shimabukuro, Sho

(Alt) Yunchaokete, Bu vs (WC) Shin, Sanhui

Ilkel, Cem vs Holt, Brandon

Harris, Lloyd vs (2) Eubanks, Christopher

(1) Jasika, Omarvs (Alt) Saitoh, KeisukeGerasimov, Egorvs (10) Sasikumar, Mukund

(2) Masur, Daniel vs (Alt) Sumizawa, Daisuke

(WC) Han, Seon Yong vs (7) Kelly, Dayne

(3) Schoolkate, Tristan vs (WC) Sim, Woohyuk

(WC) Shin, Woobin vs (12) Saville, Luke

(4) Palan, Dominik vs (WC) Lee, Seung Min

Nam, JiSung vs (11) Rai, Ajeet

(5) Leshem, Edan vs (PR) Ito, Tatsuma

(Alt) Hazawa, Shinji vs (8) Gojowczyk, Peter

(6) Jung, Jason vs (Alt) Ochi, Makoto

(Alt) Mochizuki, Yuki vs (9) Moriya, Hiroki

CENTER COURT – Ora italiana: 03:30 (ora locale: 10:30 am)

1. JiSung Nam vs [11] Ajeet Rai

2. [3] Tristan Schoolkate vs [WC] Woohyuk Sim

3. [WC] Seon Yong Han vs [7] Dayne Kelly

SHOW COURT – Ora italiana: 03:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [4] Dominik Palan vs [WC] Seung Min Lee

2. [WC] Woobin Shin vs [12] Luke Saville

3. [Alt] Yuki Mochizuki vs [9] Hiroki Moriya

COURT 1 – Ora italiana: 03:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [1] Omar Jasika vs [Alt] Keisuke Saitoh

2. [5] Edan Leshem vs [PR] Tatsuma Ito

3. [6] Jason Jung vs [Alt] Makoto Ochi

COURT 4 – Ora italiana: 03:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Egor Gerasimov vs [10] Mukund Sasikumar

2. [Alt] Shinji Hazawa vs [8] Peter Gojowczyk

3. [2] Daniel Masur vs [Alt] Daisuke Sumizawa