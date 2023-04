Challenger Roma Garden, Ostrava, Buenos Aires, Savannah e Seoul: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

CHALLENGER Roma Garden (Italia) – Quarti di Finale, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. Alexander Ritschardvs [8] Joris De Loore

2. Jesper de Jong vs [2] Franco Agamenone



Il match deve ancora iniziare

3. Flavio Cobolli vs Marco Trungelliti (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Campo 3 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [Q] Sumit Nagal vs [Alt] Max Houkes



Il match deve ancora iniziare

2. Viktor Durasovic / Fernando Romboli vs [2] Nicolas Barrientos / Francisco Cabral



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Andrey Golubev / Denys Molchanov



Il match deve ancora iniziare









CHALLENGER Ostrava (Repubblica Ceca) – Quarti di Finale, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. Zdenek Kolarvs Gauthier Onclin

2. [Alt] Shintaro Mochizuki vs [8] Damir Dzumhur



Il match deve ancora iniziare

3. [6] Riccardo Bonadio vs [WC] Jiri Vesely (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Robert Galloway / Miguel Angel Reyes-Varela vs Geoffrey Blancaneaux / Ryan Peniston



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [WC] Jakub Mensik / Dalibor Svrcina vs [2] Guido Andreozzi / Guillermo Duran



Il match deve ancora iniziare

2. Frederico Ferreira Silva vs Mate Valkusz



Il match deve ancora iniziare









CHALLENGER Buenos Aires (Argentina) – Quarti di Finale, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [3] Luciano Darderivs Santiago Rodriguez Taverna

2. [1] Andrea Collarini vs Gonzalo Villanueva



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Hernan Casanova / Santiago Rodriguez Taverna vs Daniel Dutra da Silva / Gonzalo Lama



Il match deve ancora iniziare

Cancha 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Thiago Seyboth Wild vs Hernan Casanova



Il match deve ancora iniziare

2. [7] Mariano Navone vs Roman Andres Burruchaga



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Francisco Comesana / Thiago Seyboth Wild vs [2] Conner Huertas del Pino / Arklon Huertas Del Pino Cordova



Il match deve ancora iniziare









CHALLENGER Savannah (USA) – Quarti di Finale, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [5] Aziz Dougazvs [2] Facundo Diaz Acosta

2. [WC] Patrick Kypson vs [4] Nicolas Kicker



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Tristan Boyer vs [7] Mitchell Krueger



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Zizou Bergs vs Calvin Hemery (non prima ore: 23:30)



Il match deve ancora iniziare

Savannah Toyota Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Martin Damm / Alex Rybakov vs Sekou Bangoura / Evan King



ATP Savannah Martin Damm / Alex Rybakov • Martin Damm / Alex Rybakov 30 1 Sekou Bangoura / Evan King Sekou Bangoura / Evan King 15 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Damm / Rybakov 15-0 30-0 30-15 1-1 S. Bangoura / King 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Damm / Rybakov 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

2. [1] William Blumberg / Luis David Martinez vs Matias Franco Descotte / Bernard Tomic (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [Alt] Federico Agustin Gomez / Nicolas Kicker vs [2] Hans Hach Verdugo / Christian Harrison (non prima ore: 20:00)



ATP Savannah Federico Agustin Gomez / Nicolas Kicker • Federico Agustin Gomez / Nicolas Kicker 2 7 6 0 Hans Hach Verdugo / Christian Harrison [2] Hans Hach Verdugo / Christian Harrison [2] 1 5 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 F. Agustin Gomez / Kicker 1-0 2-0 2-1 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* 10-10* 10*-11 6-6 → 6-7 F. Agustin Gomez / Kicker 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 H. Hach Verdugo / Harrison 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 F. Agustin Gomez / Kicker 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 H. Hach Verdugo / Harrison 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 F. Agustin Gomez / Kicker 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 H. Hach Verdugo / Harrison 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 F. Agustin Gomez / Kicker 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 H. Hach Verdugo / Harrison 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 F. Agustin Gomez / Kicker 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 H. Hach Verdugo / Harrison 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 F. Agustin Gomez / Kicker 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 H. Hach Verdugo / Harrison 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 F. Agustin Gomez / Kicker 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 H. Hach Verdugo / Harrison 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 F. Agustin Gomez / Kicker 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-4 → 5-5 H. Hach Verdugo / Harrison 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-3 → 5-4 F. Agustin Gomez / Kicker 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 H. Hach Verdugo / Harrison 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 F. Agustin Gomez / Kicker 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 H. Hach Verdugo / Harrison 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 3-2 F. Agustin Gomez / Kicker 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 H. Hach Verdugo / Harrison 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Agustin Gomez / Kicker 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 H. Hach Verdugo / Harrison 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

4. Martin Damm / Alex Rybakov OR Sekou Bangoura / Evan King vs [Alt] Federico Agustin Gomez / Nicolas Kicker OR [2] Hans Hach Verdugo / Christian Harrison (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare









CHALLENGER Seoul (Sud Corea) – Quarti di Finale, cemento

ATP Seoul Seong-chan Hong Seong-chan Hong 4 4 Bu Yunchaokete Bu Yunchaokete 6 6 Vincitore: Yunchaokete Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Yunchaokete 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 S. Hong 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 B. Yunchaokete 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 S. Hong 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-5 → 2-5 B. Yunchaokete 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 ace 1-4 → 1-5 S. Hong 0-15 0-30 0-40 df 1-3 → 1-4 B. Yunchaokete 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 S. Hong 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 B. Yunchaokete 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 S. Hong 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 df A-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 B. Yunchaokete 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 S. Hong 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-5 → 4-5 B. Yunchaokete 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-4 → 3-5 S. Hong 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 B. Yunchaokete 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Hong 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 B. Yunchaokete 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Hong 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 B. Yunchaokete 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 S. Hong 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1. Seong-chan Hongvs Bu Yunchaokete

2. [6] Rinky Hijikata vs [WC] Yunseong Chung



ATP Seoul Rinky Hijikata [6] Rinky Hijikata [6] 2 3 Yunseong Chung Yunseong Chung 6 6 Vincitore: Chung Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Y. Chung 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 R. Hijikata 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Y. Chung 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-4 → 2-5 R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Y. Chung 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-3 → 1-4 R. Hijikata 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Y. Chung 0-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Y. Chung 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Y. Chung 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 R. Hijikata 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df df 1-4 → 1-5 Y. Chung 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 R. Hijikata 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Y. Chung 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Hijikata 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Y. Chung 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

3. Arjun Kadhe / Purav Raja vs [PR] Denis Kudla / Thai-Son Kwiatkowski



ATP Seoul Arjun Kadhe / Purav Raja Arjun Kadhe / Purav Raja Denis Kudla / Thai-Son Kwiatkowski Denis Kudla / Thai-Son Kwiatkowski Vincitore: Kadhe / Raja per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

4. Yunseong Chung / Yuta Shimizu vs [2] Andrew Harris / John-Patrick Smith (non prima ore: 09:00)



ATP Seoul Yunseong Chung / Yuta Shimizu Yunseong Chung / Yuta Shimizu 15 6 3 Andrew Harris / John-Patrick Smith [2] • Andrew Harris / John-Patrick Smith [2] 40 4 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Harris / Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 Y. Chung / Shimizu 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Harris / Smith 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-0 → 2-1 Y. Chung / Shimizu 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Harris / Smith 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Y. Chung / Shimizu 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 A. Harris / Smith 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Y. Chung / Shimizu 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Harris / Smith 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-3 → 3-4 Y. Chung / Shimizu 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Harris / Smith 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 Y. Chung / Shimizu 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Harris / Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 1-2 Y. Chung / Shimizu 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Harris / Smith 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

ATP Seoul Yasutaka Uchiyama Yasutaka Uchiyama 6 4 6 Denis Kudla [8] Denis Kudla [8] 3 6 1 Vincitore: Uchiyama Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Y. Uchiyama 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-0 → 5-1 Y. Uchiyama 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 D. Kudla 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Y. Uchiyama 15-0 ace 30-0 40-0 2-0 → 3-0 D. Kudla 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Y. Uchiyama 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Kudla 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 Y. Uchiyama 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Y. Uchiyama 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 D. Kudla 15-0 30-0 30-15 2-3 → 2-4 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 D. Kudla 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Y. Uchiyama 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 Y. Uchiyama 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Kudla 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Y. Uchiyama 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 D. Kudla 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Y. Uchiyama 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 D. Kudla 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Y. Uchiyama 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 D. Kudla 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 D. Kudla 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

1. [Q] Yasutaka Uchiyamavs [8] Denis Kudla

2. [7] Aleksandar Vukic vs [2] Christopher Eubanks



ATP Seoul Aleksandar Vukic [7] Aleksandar Vukic [7] 7 6 Christopher Eubanks [2] Christopher Eubanks [2] 5 3 Vincitore: Vukic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Eubanks 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 A. Vukic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-3 → 5-3 C. Eubanks 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-3 → 4-3 A. Vukic 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 C. Eubanks 15-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 C. Eubanks 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 A. Vukic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 C. Eubanks 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 C. Eubanks 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 5-5 → 6-5 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 C. Eubanks 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 C. Eubanks 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 2-3 → 3-3 C. Eubanks 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 C. Eubanks 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. [1] Rinky Hijikata / Marc Polmans vs Max Purcell / Yasutaka Uchiyama (non prima ore: 08:45)



ATP Seoul Rinky Hijikata / Marc Polmans [1] • Rinky Hijikata / Marc Polmans [1] 0 4 5 Max Purcell / Yasutaka Uchiyama Max Purcell / Yasutaka Uchiyama 0 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Hijikata / Polmans 5-3 M. Purcell / Uchiyama 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 5-2 → 5-3 R. Hijikata / Polmans 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 ace 4-2 → 5-2 M. Purcell / Uchiyama 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 R. Hijikata / Polmans 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 M. Purcell / Uchiyama 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 R. Hijikata / Polmans 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-0 → 3-0 M. Purcell / Uchiyama 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 df 1-0 → 2-0 R. Hijikata / Polmans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Purcell / Uchiyama 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 4-6 R. Hijikata / Polmans 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 M. Purcell / Uchiyama 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 4-3 → 4-4 R. Hijikata / Polmans 0-15 0-30 0-40 df 15-40 4-2 → 4-3 M. Purcell / Uchiyama 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 R. Hijikata / Polmans 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 M. Purcell / Uchiyama 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 R. Hijikata / Polmans 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 M. Purcell / Uchiyama 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Hijikata / Polmans 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0

4. Gabriel Diallo / Aleksandar Vukic vs Toshihide Matsui / Kaito Uesugi



Il match deve ancora iniziare