Pre-qualificazioni agli Internazionali BNL d’Italia 2023: Il regolamento

Tutto pronto per le pre-qualificazioni che si terranno al Foro Italico dal 2 al 5 maggio, con in palio wild card per il prestigioso Masters 1000 romano.

L’attesa sta per terminare: manca sempre meno all’avvio delle pre-qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2023, che si terranno dal 2 al 5 maggio prossimi. Il torneo più partecipato al mondo entra nella sua fase decisiva, con i giocatori ammessi dalla terza fase, quella Open regionale, pronti a calcare i prestigiosi campi del Foro Italico di Roma. Il premio in palio? Una delle ambite wild card per l’80esima edizione del Masters 1000 romano.

Il programma delle pre-qualificazioni prevede un tabellone di singolare sia per il maschile che per il femminile, composto da 32 giocatori ciascuno, e uno di doppio, con 14 coppie per ogni categoria. Al termine di queste sfide, i vincitori avranno la possibilità di confrontarsi con le stelle dei circuiti ATP e WTA, in un evento che promette grande spettacolo e intensa competizione.

Per quanto riguarda il formato degli incontri, sarà adottato un sistema a due set su tre per tutti i tabelloni. Nel singolare, il tie break sarà giocato a 7 punti, mentre nel doppio verrà applicato il no-advantage e il match tie-break a 10 punti in luogo del terzo set. Queste regole, pensate per rendere le partite più avvincenti ed equilibrate, garantiranno un’esperienza coinvolgente sia per i tennisti che per il pubblico.