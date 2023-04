ATP 250 Monaco di Baviera: Il Tabellone Principale. Sonego, l’unico italiano in lizza nel torneo

Il torneo ATP 250 di Monaco di Baviera si sta avvicinando e il sorteggio ha determinato gli incontri del primo turno. Tra i tanti giocatori presenti, un solo italiano è in lizza per la competizione: Lorenzo Sonego.

Sonego, sestoa testa di serie, affronterà il francese Quentin Halys nel primo turno.

Il torneo di Monaco di Baviera vede la partecipazione di molti giocatori di alto livello, tra cui il tedesco Alexander Zverev, terza testa di serie, e l’americano Taylor Fritz, secondo testa di serie. Holger Rune, invece, sarà la n.1. Altri nomi degni di nota includono il cileno Cristian Garin, l’argentino Sebastian Baez e il veterano austriaco Dominic Thiem.

ATP 250 Monaco di Baviera – Tabellone Principale – terra

(1) Rune, Holger vs Bye

Monteiro, Thiago vs (WC) Hanfmann, Yannick

Garin, Cristian vs Qualifier

Halys, Quentin vs (6) Sonego, Lorenzo

(3) Zverev, Alexander vs Bye

O’Connell, Christopher vs Humbert, Ugo

Qualifier vs Thompson, Jordan

Otte, Oscar vs (5) Baez, Sebastian

(7) Carballes Baena, Roberto vs Giron, Marcos

Qualifier vs Struff, Jan-Lennard

Qualifier vs (WC) Altmaier, Daniel

Bye vs (4) van de Zandschulp, Botic

(8) Huesler, Marc-Andrea vs (PR) Edmund, Kyle

Thiem, Dominic vs Lestienne, Constant

Fucsovics, Marton vs (WC) Rehberg, Max Hans

Bye vs (2) Fritz, Taylor