Djokovic si allena a Montecarlo con una protezione al gomito destro

Novak Djokovic ha debuttato ieri nell’ATP Masters 1000 di Montecarlo 2023. Lo ha fatto con una vittoria relativamente sofferta contro il sorprendente Ivan Gakhov, in un incontro piuttosto impegnativo che ha dimostrato che Nole è ancora in quella fase di accumulare minuti e prendere ritmo sulla nuova superficie.

Oggi è giornata di allenamenti per il serbo prima degli ottavi di finale, allenamenti che sono arrivati con una piccola sorpresa: il giocatore di Belgrado è sceso in campo con una protezione al gomito destro, una protezione di cui non è stato detto nulla (né era trapelato nulla pubblicamente) e che sembra più che altro un modo per eliminare qualsiasi rischio, dato che le velocità al servizio nel primo turno erano simili a quelle del torneo di Dubai. Bisognerà prestare attenzione, tuttavia, nel caso in cui possa significare qualcosa di più.