Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Alexander Zverev si salva. Bene Grigor Dimitrov contro Shelton. Tsitsipas passa agli ottavi giocando 5 game

Tornando alla terra battuta per cercare di recuperare il suo miglior tennis, Stefanos Tsitsipas ha impiegato poco tempo in campo per vincere il primo incontro disputato a Monte Carlo e garantirsi un posto negli ottavi di finale. Il bicampione in carica ha iniziato con fiducia e ha rapidamente raggiunto il 3-0 contro Benjamin Bonzi, con la conclusione confermata da qualcosa che è successo proprio nel punto che ha chiuso il 3-0.

Il francese ha infatti avvertito uno schiocco al polso sinistro ed è subito diventato molto preoccupato. Dopo aver fasciato quell’area, Bonzi ha comunque provato a continuare e ha vinto un game di servizio, prima di vedere Tsitsipas fare il 4-1 in un attimo. A quel punto, il francese ha capito che non poteva proseguire e ha detto a Tsitsipas, vicino alla rete, che sentiva qualcosa di rotto all’interno. In questo modo, Tsitsipas procede agli ottavi di finale, in attesa di Nicolas Jarry o Alexei Popyrin, mentre cercherà di diventare il terzo tennista della storia a vincere il torneo di Monte Carlo per tre anni consecutivi.

Alexander Zverev ha gareggiato sulla terra battuta per la prima volta da quando ha subito l’orribile infortunio contro Rafael Nadal in semifinale a Roland Garros, e sembrava avviato verso una sorprendente sconfitta contro Alexander Bublik, che ha detto pubblicamente più volte di odiare giocare sulla terra rossa. Tuttavia, Zverev è riuscito a resistere e a proseguire nel Masters 1000 di Monte Carlo.

Il tedesco ha avuto la meglio nella battaglia tra i “Saschas”, con i parziali di 3-6, 6-2 6-4, in poco più di due ore. Zverev ha subito quattro break, ma ha sfruttato sei dei 17 (!) break point che ha avuto, riuscendo a prevalere. Ora si prepara ad affrontare Roberto Bautista Agut nel secondo turno. Anche Grigor Dimitrov (25º) ha dovuto faticare per avanzare. Contro Ben Shelton (39º), il bulgaro ha visto l’americano mostrare buone abilità sulla terra battuta, ma la maggiore esperienza sulla superficie ha fatto la differenza, con i parziali di 6-1, 3-6 6-3. Ora sfiderà Jiri Lehecka, che ha sconfitto Emil Ruusuvuori con il punteggio di 6-1 7-5.

Alejandro Davidovich Fokina sta attraversando un periodo poco positivo. Dopo la sconfitta nei quarti di finale del Millennium Estoril Open, il tennista spagnolo è stato eliminato martedì al primo turno dell’ATP 1000 di Monte Carlo e, di conseguenza, subirà un notevole calo nel ranking.

Infatti, Davidovich Fokina difendeva 600 punti per aver raggiunto la finale l’anno scorso e, non riuscendo a difenderli, sa già che, nel peggiore dei casi, scenderà al 37° posto della classifica (aveva iniziato la settimana al 24°).

Il tennista spagnolo si è presentato molto lontano dal suo miglior livello ed è stato facilmente eliminato da Karen Khachanov, che ha trionfato con il punteggio di 6-2 6-2. Chi si è qualificato invece, ma per il terzo turno, è stato Andrey Rublev. Il tennista russo ha sofferto ma ha eliminato Jaume Munar con il punteggio di 4-6, 6-2 6-2.

Masters 1000 Monte Carlo – 1°-2 Turno – terra rossa

