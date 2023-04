La sorprendente vittoria di Luca Nardi al Masters 1000 di Monte Carlo: il giovane pesarese supera le qualificazioni e Otte in una partita emozionante e dopo aver annullato due palle match (con il tabellone aggiornato con i qualificati)

Nardi, n.161 del ranking, si impone su Otte, n.90 del ranking e 11esima testa di serie, in un match intenso e pieno di colpi di scena.

Luca Nardi, il 19enne talento pesarese, ha scritto una nuova pagina della sua promettente carriera al Masters 1000 di Monte Carlo. Il giovane tennista italiano, attualmente n.161 del ranking mondiale, ha superato le qualificazioni del prestigioso torneo, sconfiggendo il tedesco Oscar Otte, n.90 del ranking e 11esima testa di serie, in un match mai disputato in precedenza.

Sarà la seconda partecipazione in un Masters 1000, dopo Roma 2022.

Al primo turno sfiderà il monegasco Valentin Vacherot, wild card.

La partita si è conclusa con il punteggio di 6-7 (5), 6-3, 7-6 (4) a favore di Nardi dopo 2 ore e 48 minuti di partita, che ha saputo reagire e recuperare in un match pieno di alti e bassi. Nel primo set, il pesarese ha mancato un vantaggio di 4 a 2, prima di essere raggiunto sul 4 pari. Sul 6 a 5, Nardi ha servito per il set, ma ha perso la battuta a 30 e poi nel tiebreak ha ceduto la frazione per 7 punti a 5.

Il terzo set è stato caratterizzato da una serie di break che hanno visto l’azzurro perdere la battuta nel secondo e al sesto game, andando sotto per 1 a 5. Nonostante le difficoltà, Luca ha mostrato una grande tenacia, recuperando i due break e annullando due palle match sul 2 a 5, prima di raggiungere il tedesco sul 5 pari.

Nel tiebreak decisivo, Nardi ha dimostrato una maggiore lucidità, portandosi subito sul 4 a 0 e chiudendo la partita per 7 punti a 4 alla prima palla match a disposizione.

ATP Monte Carlo Luca Nardi Luca Nardi 6 6 7 Oscar Otte [11] Oscar Otte [11] 7 3 6 Vincitore: Nardi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 O. Otte 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-5 → 5-6 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 O. Otte 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 4-5 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 O. Otte 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 2-5 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 O. Otte 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 O. Otte 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 O. Otte 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Nardi 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 O. Otte 15-0 30-0 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 O. Otte 0-15 df 0-30 0-40 2-3 → 3-3 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 O. Otte 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 O. Otte 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Nardi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* df 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 6-5 → 6-6 O. Otte 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 O. Otte 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 O. Otte 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 O. Otte 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 3-2 L. Nardi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 O. Otte 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 O. Otte 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 30-30 ace 0-0 → 0-1

1 ACES 104 DOUBLE FAULTS 378/127 (61%) FIRST SERVE 57/112 (51%)45/78 (58%) 1ST SERVE POINTS WON 40/57 (70%)29/49 (59%) 2ND SERVE POINTS WON 21/55 (38%)8/13 (62%) BREAK POINTS SAVED 5/11 (45%)17 SERVICE GAMES PLAYED 1617/57 (30%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 33/78 (42%)34/55 (62%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 20/49 (41%)6/11 (55%) BREAK POINTS CONVERTED 5/13 (38%)16 RETURN GAMES PLAYED 1722/36 (61%) NET POINTS WON 17/41 (41%)21 WINNERS 2051 UNFORCED ERRORS 4374/127 (58%) SERVICE POINTS WON 61/112 (54%)51/112 (46%) RETURN POINTS WON 53/127 (42%)125/239 (52%) TOTAL POINTS WON 114/239 (48%)201 km/h MAX SPEED 209 km/h182 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 188 km/h148 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 124 km/h

