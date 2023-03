ATP 250 Estoril: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Presenza di Alessandro Giannessi

ATP 250 Estoril – Tabellone Qualificazione – terra rossa

1. [3] Ryan Penistonvs [WC] Henrique Rocha2. Frederico Ferreira Silvavs [8] Damir Dzumhur3. [4] Jozef Kovalikvs [WC] Pedro Sousa

COURT CASCAIS – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [2] Sebastian Ofner vs Robin Haase

2. Mate Valkusz vs [7] Dalibor Svrcina

3. Adrian Andreev vs [5] Timofey Skatov (non prima ore: 15:30)

COURT CTE – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Fabian Marozsan vs Manuel Guinard

2. Alessandro Giannessi vs [6] Oleksii Krutykh