Masters e WTA 1000 Miami: I risultati con il dettaglio del Day 9. Elena Rybakina raggiunge la finale del Miami Open 2023 dopo aver battuto Jessica Pegula (Video)

Elena Rybakina si è qualificata per la finale del Miami Open 2023 dopo aver sconfitto Jessica Pegula in semifinale, con il punteggio di 7-6(3) 6-4 in 1 ora e 54 minuti di gioco. Nonostante la partita sia stata molto combattuta, la giocatrice kazaka è riuscita a prevalere grazie ai suoi 11 ace, che le hanno permesso di raggiungere l’obiettivo della finale.

Entrambe le tenniste hanno avuto diverse opportunità per ottenere il vantaggio nel corso del match, sia nel primo che nel secondo set. Tuttavia, è stata Rybakina a dimostrare maggiore determinazione e precisione nei momenti cruciali, riuscendo a conquistare la vittoria e l’accesso alla finale del torneo.

Nella finale, Elena Rybakina affronterà la vincitrice dell’incontro tra Petra Kvitova e Sorana Cirstea. La giocatrice kazaka, che ha mostrato un ottimo livello di gioco durante tutto il torneo, cercherà di aggiungere un altro importante titolo alla sua carriera.

Stadium – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [Q] Christopher Eubanks vs [4] Daniil Medvedev QF



ATP Miami Christopher Eubanks Christopher Eubanks 3 5 Daniil Medvedev [4] Daniil Medvedev [4] 6 7 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 C. Eubanks 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 5-6 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 C. Eubanks 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 D. Medvedev 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 C. Eubanks 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 C. Eubanks 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 C. Eubanks 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Eubanks 0-15 0-30 df 15-30 3-5 → 3-6 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 C. Eubanks 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 3-3 → 3-4 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 C. Eubanks 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 ace 2-2 → 3-2 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [18] Ekaterina Alexandrova vs [15] Petra Kvitova (non prima ore: 21:00) QF



WTA Miami Ekaterina Alexandrova [18] Ekaterina Alexandrova [18] 4 6 3 Petra Kvitova [15] Petra Kvitova [15] 6 3 6 Vincitore: Kvitova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Petra Kvitova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Petra Kvitova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Petra Kvitova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Petra Kvitova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Petra Kvitova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Petra Kvitova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Petra Kvitova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Petra Kvitova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Petra Kvitova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Petra Kvitova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Petra Kvitova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Petra Kvitova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Petra Kvitova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Petra Kvitova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [1] Carlos Alcaraz vs [9] Taylor Fritz (non prima ore: 01:00) QF



ATP Miami Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 6 6 Taylor Fritz [9] Taylor Fritz [9] 4 2 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 T. Fritz 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 4-2 → 5-2 C. Alcaraz 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-1 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 T. Fritz 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Alcaraz 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 T. Fritz 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

4. [10] Elena Rybakina vs [3] Jessica Pegula (non prima ore: 02:30) SF



WTA Miami Elena Rybakina [10] Elena Rybakina [10] 0 7 6 0 Jessica Pegula [3] Jessica Pegula [3] 0 6 4 0 Vincitore: Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Jessica Pegula 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Jessica Pegula 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 2-1* 2*-2 2*-3 3-3* 4-3* 5*-3 6*-3 6-6 → 7-6 Jessica Pegula 0-15 0-30 0-40 5-6 → 6-6 Elena Rybakina 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Elena Rybakina 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 Jessica Pegula 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Grandstand – Ora italiana: 20:30 (ora locale: 2:30 pm)

1. Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs [5] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara



Il match deve ancora iniziare

2. [25] Francisco Cerundolo vs [14] Karen Khachanov (non prima ore: 21:00)



ATP Miami Francisco Cerundolo [25] Francisco Cerundolo [25] 3 2 Karen Khachanov [14] Karen Khachanov [14] 6 6 Vincitore: Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-5 → 2-6 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 K. Khachanov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-2 → 1-3 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 3-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 F. Cerundolo 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 df ace 1-2 → 2-2 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin vs Nathaniel Lammons / Jackson Withrow OR [5] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara (non prima ore: 23:00)



ATP Miami Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin 6 5 12 Nathaniel Lammons / Jackson Withrow Nathaniel Lammons / Jackson Withrow 4 7 10 Vincitore: Gonzalez / Roger-Vasselin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 12-10 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4

4. Austin Krajicek / Nicolas Mahut vs Kevin Krawietz / Fabrice Martin