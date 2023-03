Carlos Alcaraz prosegue nella difesa del suo titolo al Masters 1000 di Miami, avanzando agli ottavi di finale

Carlos Alcaraz, il numero uno del mondo e campione in carica del Masters 1000 di Miami, continua la sua marcia verso la difesa del titolo nel torneo americano, facendo il suo ingresso negli ottavi di finale per la seconda volta consecutiva. Con questa vittoria, la sua striscia di successi arriva a ben otto, portando il suo bilancio a 16 vittorie su 17 incontri disputati quest’anno.

Carlos, 19 anni, deve difendere il titolo a Miami per mantenere la sua posizione di leader mondiale. Nel match di terzo turno, lo spagnolo ha sconfitto il serbo Dusan Lajovic, classificato al 76° posto, con il punteggio di 6-0 7-6 (5) in 1 ora e 30 minuti. Il match si è fatto più complesso nel secondo set quando Alcaraz ha subito un break sul 5-3, ma è stato in grado di recuperare e chiudere l’incontro al tiebreak.

Questa è la terza volta che Alcaraz ha sconfitto Lajovic negli ultimi quattro tornei (e sei settimane). Alcaraz affronterà ora l’americano Tommy Paul, dove ha già perso una volta in precedenza contro l’americano.