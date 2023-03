Da Miami: Elena Rybakina salva un match point e Hubert Hurkacz ben cinque e vincono la partita (VIdeo)

Elena Rybakina, vincitrice a Indian Wells, ha mantenuto viva sabato la speranza di completare il Sunshine Double nel 2023, qualificandosi per gli ottavi di finale del torneo WTA 1000 di Miami, negli Stati Uniti. La tennista kazaka, campionessa di Wimbledon 2022 e finalista dell’ultimo Australian Open, ha annullato un match point prima di rimontare e sconfiggere la spagnola Paula Badosa, numero due del ranking WTA, con il punteggio di 3-6, 7-5 6-3, in un incontro durato 2 ore e 33 minuti.

A Indian Wells, Rybakina aveva già battuto Badosa nel terzo turno. La fase finale della giornata femminile a Miami è stata inoltre contrassegnata dalle vittorie di Elise Mertens (41ª nel ranking WTA), che ha sconfitto Petra Martic (39ª) per 6-4 6-3, e Magda Linette (19ª), che ha prevalso sulla bielorussa Victoria Azarenka, 15ª e due volte campionessa dell’Australian Open, con il punteggio di 7-6(3), 2-6 6-3, in 2 ore e 30 minuti.

Il tennista polacco Hubert Hurkacz, vincitore dell’ATP Masters 1000 di Miami nel 2021, ha compiuto sabato sera un significativo passo avanti verso il terzo turno del torneo. Attualmente al nono posto nel ranking ATP, Hurkacz ha sconfitto l’australiano Thanasi Kokkinakis in poco più di 3 ore e 34 minuti, durante un incontro in cui ha annullato cinque match point, tre nel tie-break del secondo set e altri due nel tie-break del terzo set, prima di ribaltare il risultato e vincere.

Hurkacz ha concluso il match con 21 ace, solamente due in meno rispetto a Kokkinakis. L’intera partita ha visto soltanto due break AL servizio.

Questo scontro è stato il più lungo della stagione ATP fino a questo momento (escludendo gli Slam). Felix Auger-Aliassime, Frances Tiafoe e Karen Khachanov sono stati altri tennisti di alto livello ad avanzare nel torneo, mentre Cameron Norrie è stato eliminato al secondo turno.