Martina Trevisan supera Claire Liu e si qualifica per gli ottavi di finale del WTA 1000 di Miami

Martina Trevisan ha ottenuto un importante vittoria superando la statunitense Claire Liu al terzo turno del Wta 1000 di Miami. La tennista italiana ha dimostrato una grande determinazione e tenacia, lottando punto su punto e conquistando la vittoria con il un punteggio di 4-6, 7-5, 6-4.

Martina ha lottato strenuamente per conquistare la vittoria, annullando ben tre palle break consecutive nel terzo set (dopo aver recuperato un break in apertura di parziale), prima di portarsi sul 4 a 2 e subire il contro break della Liu. Tuttavia, la Trevisan non si è persa d’animo e ha immediatamente ripreso l’iniziativa, dimostrando di essere capace di alzare il livello del suo gioco nei momenti chiave del match.

Nonostante la stanchezza accumulata, la Trevisan ha saputo rimanere lucida e concentrata fino alla fine, raggiungendo il match point decisivo e con uno spettacolare passante lungolinea di dritto chiudeva il match per 6 a 4.

Ora, il suo cammino al torneo di Miami prosegue con gli ottavi di finale, dove affronterà la lettone Jelena Ostapenko, campionessa al Roland Garros nel 2017.