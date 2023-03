Sfuma la finale tutta italiana al challenger di Zadar: Giannessi avanza in finale, Cobolli eliminato da Ofner

La finale tutta italiana al challenger di Zadar è sfumata quando Alessandro Giannessi è riuscito ad avanzare in finale, mentre Flavio Cobolli è stato eliminato dall’austriaco Sebastian Ofner. Giannessi ha superato il francese Arthur Cazaux con un punteggio di 63 64, mentre Cobolli è stato sconfitto da Ofner in un match particolare che ha visto un numero di break pari al 50% dei game giocati.

Giannessi ha avuto un inizio promettente, prendendo il comando con un break sul 3-1, ma ha permesso a Cazaux di pareggiare i conti sul 3 pari. Tuttavia, Giannessi ha reagito bene, assestando l’allungo decisivo nel settimo game e chiudendo poi la frazione con un nuovo break. Nel secondo set, Giannessi ha avuto qualche difficoltà a chiudere il match, perdendo il servizio mentre stava servendo per la partita avanti 5-3, ma alla fine ha trovato un nuovo break e ha chiuso la sfida in un’ora e 50 minuti.

Cobolli, invece, ha incontrato maggiori difficoltà contro Ofner. Il match è stato caratterizzato da un elevato numero di break, con 12 su 24 game giocati. Dopo sei break nei primi sei giochi, Ofner è riuscito a tenere la battuta sul 3 pari, mentre Cobolli ha perso per la quarta volta consecutiva il servizio, portando l’austriaco a servire per il set sul 5-3. Cobolli ha tentato di rimontare, recuperando lo svantaggio e raggiungendo Ofner sul 5 pari, ma con una striscia di 7 punti consecutivi Ofner si è portato a casa il primo set per 7-5. Nel secondo set, Ofner è volato avanti 4-1, ma Cobolli è riuscito a recuperare lo svantaggio e si è procurato due palle per andare a servire per il set sul 5 pari. Tuttavia, Cobolli ha sprecato queste occasioni e nel game successivo ha subito il break decisivo, perdendo il match.

Giannessi e Ofner si sono già affrontati in tre occasioni in passato, con Giannessi che ha vinto la prima sfida a Como nel 2019 (64 62), mentre Ofner ha superato l’italiano nelle quali del Roland Garros 2022 (64 16 62) e a Verona (63 63). Sarà interessante vedere come andrà il quarto confronto tra i due giocatori in questa finale di Zadar.

Challenger Zadar – terra

SF Cobolli – Ofner (0-0) ore 11:00



ATP Zadar Flavio Cobolli [5] Flavio Cobolli [5] 5 5 Sebastian Ofner [4] Sebastian Ofner [4] 7 7 Vincitore: Ofner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 S. Ofner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 S. Ofner 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 S. Ofner 15-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 S. Ofner 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 df 3-5 → 4-5 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 S. Ofner 0-15 0-30 15-30 40-30 3-3 → 3-4 F. Cobolli 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 S. Ofner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 S. Ofner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 S. Ofner 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

SF Giannessi – Cazaux (0-0) 2 incontro dalle ore 11:00