Elena Rybakina: in cerca del Sunshine Double tra Miami e Indian Wells, l’amicizia e la sfida con Paula Badosa

Chissà se Elena Rybakina riuscirà ad aggiungere il titolo di Miami a quello di Indian Wells? Al momento, la tennista kazaka, numero sette al mondo, ha iniziato il suo percorso in Florida con una vittoria sofferta, durante la quale ha vacillato ma non è caduta.

L’attuale campionessa di Wimbledon ha sconfitto la russa Anna Kalinskaya (64ª), che aveva avuto l’opportunità di prendere il vantaggio di un break nel terzo set ma non ci è riuscita nel quinto game, prima che Elena fosse in grado di aggrapparsi alla sua serie di vittorie e trionfare con i punteggi parziali di 7-5, 4-6 6-3, cercando di entrare in quel club esclusivo di coloro che sono riusciti a conquistare il Sunshine Double.

Rybakina ora si prepara ora ad affrontare una delle avversarie che conosce meglio nel circuito. Si tratta della sua grande amica Paula Badosa (29ª), che curiosamente ha sconfitto anche nel terzo turno del WTA 1000 di Indian Wells.