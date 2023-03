Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Lunedì 20 Marzo 2023

Grandstand – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Mirjam Bjorklund vs [22] Tamara Zidansek

2. [4] Karolina Muchova vs Kristina Kucova

3. Emma Navarro vs [16] Anna Karolina Schmiedlova

4. [1] Varvara Gracheva vs Peyton Stearns

Butch Bucholz – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Jordan Thompson vs Renzo Olivo

2. [10] Christopher Eubanks vs [WC] Abdullah Shelbayh

3. [6] Thanasi Kokkinakis vs Andrea Collarini

4. [1] Nuno Borges vs Steve Johnson (non prima ore: 21:30)

Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [PR] Bradley Klahn vs [21] Tomas Machac

2. [WC] Alexander Blockx vs [19] Yosuke Watanuki

3. [7] Cristian Garin vs Kaichi Uchida

4. [WC] Learner Tien vs [24] Jan-Lennard Struff

Court 7 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [10] Julia Grabher vs [21] Tereza Martincova

2. Kaja Juvan vs [WC] Storm Hunter

3. [12] Lesia Tsurenko vs [20] Harriet Dart

4. [8] Viktoriya Tomova vs [14] Viktorija Golubic

Court 5 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Nao Hibino vs [19] Magdalena Frech

2. [WC] Katherine Sebov vs Jodie Burrage

3. Dayana Yastremska vs [15] Anna-Lena Friedsam

4. Laura Siegemund vs [24] Eva Lys

Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Felipe Meligeni Alves vs [16] Nikoloz Basilashvili

2. [2] Christopher O’Connell vs Yannick Hanfmann

3. [WC] Benoit Paire vs [17] Gijs Brouwer

4. [9] Aleksandar Kovacevic vs Maximilian Marterer

Court 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Emilio Gomez vs Timofey Skatov

2. [8] Daniel Altmaier vs [WC] Martin Damm

3. [11] Radu Albot vs Elias Ymer

4. Brandon Holt vs [18] Borna Gojo

Court 6 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [12] Roman Safiullin vs Nicolas Moreno De Alboran

2. Lukas Klein vs [14] Matteo Arnaldi

3. Tung-Lin Wu vs [15] Pavel Kotov

4. [5] Zhizhen Zhang vs Mattia Bellucci

Court 4 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Filip Misolic vs [20] Camilo Ugo Carabelli

2. Geoffrey Blancaneaux vs [22] Rinky Hijikata

3. Aleksandar Vukic vs [13] James Duckworth

4. Alejandro Tabilo vs [23] Alexander Shevchenko (non prima ore: 21:30)