Il torneo WTA 125 Firenze è in programma dal 15 al 21 maggio 2023. In vendita da oggi i biglietti per l’evento

A pochi mesi di distanza dal trionfo di Felix Auger-Aliassime nell’ATP 250, Firenze si prepara ad accogliere un nuovo grande evento internazionale. Questa volta gli appassionati toscani avranno l’opportunità di ammirare e celebrare le migliori rappresentanti del circuito femminile nel neonato WTA 125 “Firenze Ladies Open”.

Il torneo, in programma dal 15 al 21 maggio sui campi in terra battuta del Match Ball Firenze Country Club, rappresenta una grande opportunità per tutte le tenniste italiane e le big del tour uscite di scena nei primi giorni della grande kermesse del Foro Italico. E’ la prima volta che il Match Ball Firenze ospita sui suoi campi un grande evento internazionale femminile, ed è particolarmente suggestivo che questo accada proprio nel 2023 in occasione del 50° compleanno del club.

Il Match Ball Firenze Country Club “L’avventura è nata da un’intuizione e, come molte storie, è figlia della passione e dell’avverarsi di un sogno”. Il circolo fiorentino, immerso nel verde del comune di Bagno a Ripoli, si presenta così: sorto sulle ceneri di una piccola casa colonica, fu inaugurato nel 1973 e oggi conta un totale di 16 campi da tennis. Nel corso della sua storia ha conquistato tre scudetti di Serie A maschile (1978, 1998 e 1999) e tre titoli italiani di Serie A femminile (1985, 1986 e 1988).

Biglietteria e copertura televisiva E’ possibile acquistare i biglietti per assistere all’attesa kermesse toscana su TicketOne. I tagliandi sono in vendita dalle ore 12:00 del 10 marzo 2023 e questo è il link per entrare direttamente nella sezione dedicata https://www.ticketone.it/artist/firenze-ladies-open/ Ricordiamo che per i tesserati della FITP è previsto uno sconto del 20% sull’acquisto del singolo biglietto.

Tutti i match del “Firenze Ladies Open” saranno trasmessi in diretta sul canale della Federazione Italiana Tennis e Padel SuperTennis Tv e sulla piattaforma digitale SuperTenniX.