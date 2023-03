La stampa britannica è sicura: russi e bielorussi giocheranno a Wimbledon 2023

L’annosa questione sulla partecipazione dei tennisti russi e bielorussi ai tornei nel Regno Unito, e quindi soprattutto a Wimbledon, sembra finalmente avviata a concludersi in modo positivo. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica (in particolare il Daily Mail), la federazione del paese starebbe per confermare il via libera alla presenza nei propri tornei e a Wimbledon dei giocatori provenienti dai due paesi invasori dell’Ucraina, nonostante al momento la posizione del governo di Londra sia invariata sulla decisione emessa la scorsa primavera.

“Tutte le aspettative suggeriscono che l’AELTC ridurrà il divieto di russi e bielorussi”, si legge in un articolo del Daily Telegraph.

Unica condizione alla presenza, sarebbe la sottoscrizione di una dichiarazione da parte dei giocatori provenienti da Russia e Bielorussia nella quale promettono di non “promuovere o glorificare” in alcun modo la guerra imposta del presidente russo Vladimir Putin nel corso dei Championships. Con questo passaggio, dovrebbe essere garantita la partecipazione anche ai tornei per Wimbledon, come Eastbourne e il Queen’s.

Jon Wertheim di Sports Illustrated ha confermato che secondo le sue fonti il divieto sarà a breve revocato.

In attesa di una dichiarazione ufficiale sulla questione, resta cauta la posizione di Wimbledon: “Stiamo continuando a lavorare a stretto contatto con il governo del Regno Unito e le principali parti interessate nel tennis su questo argomento”, ha detto un portavoce dell’AELTC.