Challenger Lugano: Il Main Draw ed il Tabellone di Quali. Quattro azzurri tra Md e Quali

Challenger Lugano – Tabellone Principale – hard

(1) Brouwer, Gijs vs Celikbilek, Altug

Qualifier vs (WC) Paul, Jakub

Piros, Zsombor vs Ritschard, Alexander

Qualifier vs (7) Klein, Lukas

(4) Brancaccio, Raul vs Gojowczyk, Peter

(WC) Brunold, Mika vs Guinard, Manuel

Andreev, Adrian vs Bellier, Antoine

Escoffier, Antoine vs (6) Bergs, Zizou

(8) Sels, Jelle vs Krutykh, Oleksii

Virtanen, Otto vs Gigante, Matteo

Grenier, Hugo vs Qualifier

Berankis, Ricardas vs (3) Gombos, Norbert

(5) Broady, Liam vs Kukushkin, Mikhail

Qualifier vs (WC) Herbert, Pierre-Hugues

Qualifier vs Qualifier

(Alt) Collignon, Raphael vs (2) Stricker, Dominic

(1) Onclin, Gauthiervs (WC) Dietrich, Dylan(WC) Casanova, Andrinvs

(2) Masur, Daniel vs (Alt) Copil, Marius

Janvier, Maxime vs (8) Zhukayev, Beibit

(3) Yunchaokete, Bu vs Butvilas, Edas

(WC) Stepanov, Timofey vs (11) Sachko, Vitaliy

(4) Gengel, Marek vs (WC) Margaroli, Luca

Hemery, Calvin vs (9) Blanchet, Ugo

(5) Ilkel, Cem vs De Schepper, Kenny

Oradini, Giovanni vs (10/Alt) Durasovic, Viktor

(6) Forejtek, Jonas vs Nicod, Jakub

Martineau, Matteo vs (7) Added, Dan

Centrale – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Gauthier Onclin vs [WC] Dylan Dietrich

2. [WC] Andrin Casanova vs [12] Andrea Arnaboldi

3. [WC] Timofey Stepanov vs [11] Vitaliy Sachko

4. [4] Marek Gengel vs [WC] Luca Margaroli

5. Maxime Janvier vs [8] Beibit Zhukayev

6. [2] Daniel Masur vs [Alt] Marius Copil

Campo 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Cem Ilkel vs Kenny De Schepper

2. Giovanni Oradini vs [10/Alt] Viktor Durasovic

3. [3] Bu Yunchaokete vs Edas Butvilas

4. Calvin Hemery vs [9] Ugo Blanchet

5. [6] Jonas Forejtek vs Jakub Nicod

6. Matteo Martineau vs [7] Dan Added