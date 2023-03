Luca Nardi batte Lorenzo Giustino e centra i quarti di finale a Pune

Luca Nardi ha superato il secondo turno del “Pune Metropolitan Region Challenger”, Challenger ATP dotato di un montepremi di 130.000 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della metropoli indiana, in un match durato due ore e 38 minuti di lotta. Il 19enne pesarese, n.151 del ranking e quarto favorito del seeding, ha battuto in rimonta Lorenzo Giustino, n.223 ATP, con il punteggio di 67(11) 60 64.

La partita è stata molto combattuta, con un primo set infinito che si è concluso solo dopo un tie-break interminabile (13-11) vinto da Giustino. Nonostante il pesarese avesse avuto diverse opportunità per chiudere il set, il napoletano è riuscito a prevalere. Nel secondo set, invece, Nardi ha giocato senza difficoltà, vincendo sette giochi di fila e portandosi avanti 3-1 nella frazione decisiva. Anche se il napoletano ha tentato di rimontare, Nardi ha chiuso il set con il punteggio di 6-4, vincendo il match.

Venerdì, il giovane pesarese si giocherà l’ingresso nelle semifinali con il giapponese Rio Noguchi, n.210 del ranking ed ottavo favorito del seeding. I due si sono già incontrati una volta, al primo turno dell’ITF da 15mila dollari di Antalya in Turchia nel 2021, dove il giapponese vinse in tre set.