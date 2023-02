ATP 500 Dubai: Lorenzo Sonego centra il secondo turno

Lorenzo Sonego ha iniziato alla grande il torneo ATP 500 di Dubai battendo l’elvetico Marc-Andrea Huesler, numero 51 del ranking ATP.

Il primo set è stato molto equilibrato, con entrambi i giocatori che si sono dati battaglia punto su punto. Alla fine è stato Sonego ad avere la meglio, vincendo il set per 7-5. Nel secondo set l’italiano ha preso il comando della partita, grazie ad un gioco più aggressivo e deciso. Il risultato finale è stato di 6-3 per Sonego dopo 1 ora e 27 minuti di partita.

Huesler, vincitore del suo primo trofeo ATP lo scorso ottobre a Sofia, non è riuscito ad impensierire l’italiano che si è dimostrato in ottima forma. Nonostante le difficoltà incontrate nei sorteggi all’inizio di quest’anno l’azzurro ha ritrovato un buon tennis.

Al secondo turno Lorenzo Sonego dovrà affrontare il vincente della sfida tra Cressy e Auger Aliassime [4]. Il canadese è uno dei favoriti del torneo, ma l’italiano è pronto a dar battaglia e a mettere in difficoltà il suo avversario.

Il primo set è stato caratterizzato da una grande lotta tra i due giocatori.

Il set è iniziato con entrambi i giocatori che hanno tenuto il servizio per i primi tre giochi senza concedere alcun break point. Nel quarto game, tuttavia, Sonego è riuscito a ottenere un break di vantaggio sul servizio di Husler, portandosi in vantaggio per 3-1.

Tuttavia, il vantaggio di Sonego è stato di breve durata. Nel gioco successivo, Husler ha subito strappato il servizio di Sonego, pareggiando il set sul 3-3. I due giocatori hanno poi tenuto il proprio servizio fino al dodicesimo gioco, quando Sonego è riuscito a sferrare il colpo decisivo.

Con il punteggio di 6-5 a suo favore, Sonego ha ottenuto un’altra possibilità di break point sul servizio di Husler e questa volta non ha sbagliato, chiudendo il set per 7-5.

Nel secondo set Sonego è riuscito a prendere il controllo del gioco sul punteggio di 4-3 in suo favore, quando dal 30-15 sul turno di battuta dell’elvetico il giocatore italiano ha mostrato grande determinazione, riuscendo a vincere tre punti consecutivi e conquistando il break.

Questo momento di svolta ha dato a Sonego la spinta necessaria per portarsi in vantaggio sul punteggio complessivo per 5-3. Nel gioco successivo, Lorenzo ha dimostrato grande sicurezza sul suo turno di battuta, mantenendolo a 30 e portando il punteggio a 6-3 vincendo in questo modo la partita.

ATP Dubai Marc-Andrea Huesler Marc-Andrea Huesler 5 3 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 7 6 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-5 → 3-6 M. Huesler 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-4 → 3-5 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Huesler 0-15 0-30 15-30 ace 0-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-3 → 3-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 2-2 → 2-3 M. Huesler 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Sonego 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 M. Huesler 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Huesler 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Huesler 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Huesler 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-4 → 4-4 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Huesler 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 1-3 → 2-3 M. Huesler 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Huesler 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1

3 ACES 104 DOUBLE FAULTS 135/57 (61%) FIRST SERVE 46/62 (74%)26/35 (74%) 1ST SERVE POINTS WON 33/46 (72%)9/22 (41%) 2ND SERVE POINTS WON 12/16 (75%)2/5 (40%) BREAK POINTS SAVED 1/2 (50%)10 SERVICE GAMES PLAYED 1113/46 (28%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 9/35 (26%)4/16 (25%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 13/22 (59%)1/2 (50%) BREAK POINTS CONVERTED 3/5 (60%)11 RETURN GAMES PLAYED 1012/18 (67%) NET POINTS WON 7/7 (100%)17 WINNERS 2825 UNFORCED ERRORS 1135/57 (61%) SERVICE POINTS WON 45/62 (73%)17/62 (27%) RETURN POINTS WON 22/57 (39%)52/119 (44%) TOTAL POINTS WON 67/119 (56%)217 km/h MAX SPEED 218 km/h199 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 200 km/h165 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 168 km/h