ATP 500 Dubai: i risultati con il dettaglio del Turno Decisivo di Quali. Sconfitte per Passaro e Arnaldi. Arnaldi lucky loser sfida impossibile con Medvedev

Nel turno decisivo delle qualificazioni del torneo ATP 500 di Dubai, Matteo Arnaldi e Francesco Passaro sono stati eliminati.

Il giovane sanremese, che occupa il 110° posto nel ranking ATP e che era l’ottava testa di serie delle qualificazioni, è stato sconfitto con un netto 6-0, 6-1 in soli 53 minuti di gioco dal ceco Tomas Machac, 22enne di Beroun e attuale n.120 della classifica ATP. Questo rappresentava il primo confronto tra i due tennisti.

Matteo Arnaldi è stato ripescato come lucky loser e sfiderà al primo turno Daniil Medvedev.

Anche il perugino di 22 anni, che occupa il 109° posto nella classifica ATP e che era la settima testa di serie delle qualificazioni, è stato eliminato dal bulgaro Alexander Lazarov. Quest’ultimo, che ha origini statunitensi ed è nato a Miami, ha ottenuto l’accesso al tabellone principale grazie ad una wild card, ed è al momento al 304° posto nella classifica ATP. Passaro ha ceduto la partita con un risultato di 7-5, 7-5, in un’ora e 35 minuti di gioco.

Md

(1) Djokovic, Novak vs (Q) Machac, Tomas

Griekspoor, Tallon vs Lestienne, Constant

(WC) Popyrin, Alexei vs (Q) Kotov, Pavel

Murray, Andy vs (5) Hurkacz, Hubert

(3) Medvedev, Daniil vs (LL) Arnaldi, Matteo

Bublik, Alexander vs (Q) Lazarov, Alexandar

(WC) Kokkinakis, Thanasi vs (LL) Halys, Quentin

Evans, Daniel vs (8) Coric, Borna

(7) Zverev, Alexander vs Lehecka, Jiri

Ruusuvuori, Emil vs (Q) O’Connell, Christopher

Huesler, Marc-Andrea vs Sonego, Lorenzo

Cressy, Maxime vs (4) Auger-Aliassime, Felix

(6) Khachanov, Karen vs van de Zandschulp, Botic

Bonzi, Benjamin vs Ymer, Mikael

(WC) Jaziri, Malek vs Davidovich Fokina, Alejandro

Krajinovic, Filip vs (2) Rublev, Andrey

1. Tomas Machacvs [8] Matteo Arnaldi

2. [1] Quentin Halys vs [5] Christopher O’Connell



3. Andrew Harris / John-Patrick Smith vs [2] Yuki Bhambri / Saketh Myneni



Court 3 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Alexandar Lazarov vs [7] Francesco Passaro



2. Alexander Shevchenko vs Pavel Kotov