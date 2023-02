Il n.1 del mondo Novak Djokovic ha convocato una conferenza stampa domani, a Belgrado, alle ore 13. Al momento non si conoscono i motivi di questa decisione, forse sono relativi alle aspre polemiche scatenate agli ultimi Australian Open per il suo infortunio. Novak infatti aveva affermato che “presto dirò come stanno le cose”, senza fornire ulteriori dettagli.

Altri cronisti serbi invece ipotizzano che Djokovic voglia parlare della situazione relativa al suo ingresso negli USA per la doppietta Indian Wells – Miami, al momento impossibile visto il suo status di non vaccinato contro il covid-19, requisito necessario per entrare negli Stati Uniti per un non cittadino fino al prossimo maggio. Il fratello minore aveva dichiarato qualche giorno fa che lo staff del campione serbo aveva presentato una domanda per un’esenzione alla norme, in modo poter entrare nel Paese e disputare i due tornei Masters 1000, forte anche della pressione esercitata dai due direttori degli eventi, Tommy Haas e James Blake.

Non resta che attendere domani.