ATP 250 Cordoba: Marco Cecchinato promosso al secondo turno. Out al secondo ostacolo Luciano Darderi

Il torneo di tennis ATP 250 di Cordoba è in pieno svolgimento ed è arrivato alla sua terza giornata. Nel primo turno del torneo argentino, buona prova di Marco Cecchinato che ha superato per 6-2 7-6 (4) il sudamericano Facundo Bagnis. La partita è stata combattuta nel secondo parziale e ha visto Cecchinato vincere con due break il primo set, prima di chiudere il set con un break decisivo nel’ottavo gioco. Nel secondo parziale, Cecchinato ha mancato un vantaggio di 5-3, ma è riuscito a vincere la partita al tiebreak, che ha conquistato per 7 punti a 4.

Marco ora affronterà il tennista argentino Federico Coria, numero 67 ATP, nel secondo turno. Sarà una sfida interessante tra due tennisti che hanno mostrato buona forma finora in questo torneo.



ATP Cordoba Facundo Bagnis Facundo Bagnis 2 6 Marco Cecchinato Marco Cecchinato 6 7 Vincitore: Cecchinato Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 1-5* df 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 M. Cecchinato 15-0 40-0 6-5 → 6-6 F. Bagnis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Cecchinato 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 4-5 → 5-5 F. Bagnis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 3-4 → 3-5 F. Bagnis 0-15 0-30 0-40 df 3-3 → 3-4 M. Cecchinato 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Bagnis 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 2-1 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Cecchinato 30-0 40-0 40-15 ace 2-5 → 2-6 F. Bagnis 0-15 0-30 df 0-40 2-4 → 2-5 M. Cecchinato 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 F. Bagnis 0-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

D’altra parte, Luciano Darderi è stato sconfitto nel secondo turno da Baez con il punteggio di 6-3 6-4. Darderi non è riuscito mai a brekkare il suo avversario pur avendo avuto tre palle break a disposizione (una sul 4 pari del secondo set).