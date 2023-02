Pronostici Tennis: i favoriti dei principali tornei 2023

Le quote antepost di ATP Montpellier e i Grande Slam Roland Garros, Wimbledon e Us Open

ATP Montpellier

Per gli ATP Montpellier che si chiuderanno il prossimo 12 febbraio, il favorito secondo i bookmaker sembra essere l’italiano Jannik Sinner (quotato in media 3.00). Il tennista altoatesino, è reduce dalla sconfitta agli Australian Open contro Tsitsipas, ma ha offerto un’ottima prestazione che potrebbe averlo aiutato nel lasciarsi alle spalle un 2022 avaro di soddisfazioni, anche a causa dei numerosi infortuni. In una recente intervista infatti, Vagnozzi si è concentrato proprio su Jannik Sinner e i suoi obiettivi per il 2023.

Secondo il tecnico marchigiano, gli obiettivi principali per quest’anno sono la prevenzione degli infortuni e la partecipazione a numerose competizioni, utili per provare ad entrare nei primi 8 del ranking ATP ed ottenere così la qualificazione alle ATP Finals di Torino.

Al secondo posto, troviamo il danese classe 2003 Holger Rune che, nonostante una quota più alta, è molto più in alto nel ranking ATP rispetto a Sinner (9° vs 17°). Rune è arrivato ai quarti agli Australian Open, ma soprattutto vanta la vittoria del Paris Masters, ottenuta dopo aver sconfitto, nello stesso torneo, cinque giocatori classificati nelle prime dieci posizioni mondiali (unico nella storia ad esserci riuscito).

Al terzo posto infine, troviamo lo spagnolo Roberto Bautista Agut (quotato in media 6.5). Parliamo di un tennista classe ‘88 che in carriera ha vinto in singolare ben 11 tornei del circuito maggiore.

Grande Slam Roland Garros

Tra maggio e giugno ci sarà il classico appuntamento con la terra rossa del Roland Garros di Parigi. Sebbene Nadal sia inarrivabile in questo Slam grazie ai 14 titoli complessivi, compreso quello dello scorso anno aggiudicato in finale contro Rudd, secondo i principali bookmaker il tennista spagnolo è solo terzo tra i favoriti, dietro al connazionale Alcaraz e all’affamatissimo Djokovic.

Alcaraz è secondo nel ranking ATP, ma non ha ancora vinto questo Slam. Secondo alcuni critici però, il suo punto di forza starebbe proprio nelle competizioni su terra, dove fino ad aprile del 2022 aveva una percentuale di vittorie pari al 72%.

“Potrebbe essere una bestia sul rosso, probabilmente lo sarà. Ma gioca in modo più aggressivo rispetto alla maggior parte degli spagnoli. Gli piace andare avanti…” – Roddick

Djokovic invece, ha vinto gli Open di Francia già in due occasioni, nel 2021 contro il greco Tsitsipas e nel 2016 contro Murray. Ora è reduce dalla vittoria agli Australian Open e dopo un difficile 2021, sembra assolutamente intenzionato a non lasciar nulla ai suoi diretti avversari.

Gli italiani Sinner e Berrettini invece, si posizioni molto più in basso e rappresentano delle scommesse tennis molto più audaci. La quota di Sinner è in media pari a 10, quella di Berrettini addirittura è pari a 40.

Grande Slam Wimbledon

Il favorito numero uno per il Grande Slam di Wimbledon è Novak Djokovic che presenta una quota quasi tripla rispetto al numero 2 Alcaraz (1.95 vs 5.5). Insomma, secondo i bookie, non sembra esserci storia sul campo in erba del più antico torneo del mondo. D’altronde, il tennista serbo ha vinto questo Slam già 7 volte in carriera ed è a -1 dal record assoluto di Roger Federer. Inoltre, è reduce da 4 titoli consecutivi, interrotti solo nel 2020 a causa della pandemia legata al Covid-19.

Nello Slam di Londra si posiziona molto meglio l’italiano Berrettini, addirittura terzo con una quota in media pari a 7.50. D’altronde, il tennista romano è considerato il più forte tennista italiano su erba di tutti i tempi, riuscendo a raggiungere anche una finale nel 2021, persa ovviamente contro il solito Djokovic. Inoltre, ha anche raggiunto una semifinale degli Australian Open, nonché la semifinale degli US Open sul cemento. Infine, insieme a Jannik Sinner, è l’unico tennista del proprio paese ad aver raggiunto almeno i quarti di finale di tutte le prove del Grande Slam. Berrettini, arrivato con statistiche da urlo sull’erba nell’edizione del 2022, ha dovuto dare forfait per covid. Considerato anche il conto in sospeso con Djokovic, la voglia di rivalsa sarà tantissima per il tennista romano.

Grande Slam Us Open

Anche per gli Us Open il favorito numero uno è Djokovic, anche se rispetto a Wimbledon, ha una quota più alta (in media 2.25). In effetti, il tennista serbo ha vinto solo 3 Slam negli States, 1 e 2 in meno rispetto ai mostri sacri Nadal e Federer. L’ultima vittoria, inoltre, risale ormai al 2018.

Il secondo favorito invece, è il campione in carica Alcaraz, quotato in media 4.5, mentre al terzo posto, troviamo il russo Medvedev, 11esimo nel ranking ATP e già vincitore dell’edizione 2021.

Infine, per quanto riguarda gli italiani, Sinner è quotato in media 10, Berrettini 30, Musetti 150, mentre Fognini e Sonego 250.