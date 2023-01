Australian Open: Sinner rimonta due set a Tsitsipas ma cede al quinto. Amara conclusione di una splendida partita

L’Australian Open 2023 in casa Italia si chiude agli ottavi di finale con un’altra sconfitta amara. Un boccone per nulla facile da mandar giù, la terza battuta d’arresto al quinto per un nostro giocatore dopo Musetti e Berrettini, anche se forse, stavolta, il “classico” e maldetto bicchiere è più mezzo pieno che mezzo vuoto. Jannik Sinner non c’e l’ha fatta a completare con una vittoria la seconda rimonta consecutiva da due set sotto, sconfitto negli ottavi di finale da un eccellente Stefanos Tsitsipas, 6-4 6-4 3-6 4-6 6-3 in 4 ore esatte di gioco. Una sconfitta amara per Jannik, ma a differenza dello scorso anno dove proprio vs. Tsitsipas subì una lezione durissima (e fu anche la miccia che innescò la clamorosa separazione da Riccardo Piatti), stavolta l’altoatesino dopo esser andato sotto non ha mollato affatto, è riuscito ad alzare il livello e l’intensità mostrando che razza di giocatore sia, e che sul piano atletico è migliorato in modo esponenziale. Ha rimontato uno Tsitsipas fortissimo ma un po’ calato sul piano fisico, imponendo la sua intensità e schemi sempre più offensivi. Alla fine del quarto set sembra che avesse la partita in pugno, con il greco solo aggrappato alla sua prima palla di servizio, e sempre in difficoltà nello scambio, soprattutto sul rovescio. Purtroppo nel quinto set l’azzurro ha iniziato a servire per secondo e ha sentito tantissimo la pressione nei propri game. Servendo sotto 1-2, si è salvato da 0-40, portandosi due pari, ma nel sesto gioco, di nuovo sotto 0-40 per troppi errori e scelte tattiche sbagliate, ha ceduto il turno di servizio che si è rivelato decisivo.

Un Sinner battuto, come lo scorso anno ancora da Tsitsipas, ma con una prestazione nettamente superiore a quella modesta dello scorso anno. Jannik ha mostrato di essere maturato e migliorato rispetto ad un anno fa. Altra grinta e resilienza, incredibile come sia riuscito ad incassare i momenti difficili e ricominciare a spingere e rischiare. Però ha perso… perché l’altro fondamentalmente ha giocato in modo impeccabile nel quinto set, sostenuto da una prima di servizio praticamente sempre in campo, e perché ha retto meglio la pressione giocando alla grande nei momenti decisivi. Sinner al contrario ma è mancato in alcune fasi che si sono rivelate decisive. Inoltre un dato statistico è la miglior foto del match: ha trasformato solo 4 palle break su 26, un dato davvero pessimo. Bravo Stefanos col servizio in varie chance da difendere, ma altre Sinner non l’ha giocate con la sicurezza e scioltezza necessarie.

È corretto sottolineare i meriti di Tsitsipas, che nei primi due set è stato superiore. Stefanos ha governato i ritmi di gioco con servizio e diritto, ha risposto meglio di Sinner ed è stato velocissimo ad arrivare sulla palla e variare continuamente, in modo da non dare ritmo all’azzurro. Dopo il calo evidente nel terzo e quarto set, dove è andato costantemente in difficoltà sotto il forcing superiore di Jannik, nel quinto ha ritrovato lucidità, energie e il servizio, andando a spingere e prendersi il campo già dalla risposta nei due game che hanno spaccato l’incontro a suo favore. Invece purtroppo nel quinto set Sinner non è riuscito ad essere incisivo in risposta, e questo l’ha pagato a caro prezzo.

Il “bicchiere mezzo pieno”, anche amarissimo da mandar giù, lo possiamo ritrovare per la reazione leonina e furibonda iniziata nel terzo set e continuata per tutto il quarto. Con le spalle al muro Jannik non ha mollato niente, anzi è stato bravissimo a crescere nella spinta approfittando di una minore velocità del rivale nell’arrivare sulla palla. È riuscito a spostare la partita sui binari del ritmo, della progressione, ha allontanato Stef dalla riga di fondo, si è aperto il campo e ha iniziato a lavorare bene la palla anche con la smorzata, che ha spesso tagliato le gambe al greco. È finalmente riuscito ad inchiodare il rivale a sinistra ed infilarlo a destra. Purtroppo nel quinto set, quando Jannik sembrava in controllo e più fresco fisicamente, ha avvertito la tensione. Ha sbagliato alcuni colpi non difficili e ha commesso alcune scelte tattiche errate, affrettando i tempi in alcune, troppo conservative in altre. Il break nel sesto game è stato decisivo, ma è corretto ammettere che Tsitsipas ha meritato la vittoria nel quinto set, servendo in modo incredibile (praticamente solo prime palle) e ritrovando quella velocità che gli permesso di riprendere il comando del gioco col diritto.

Sinner ha mostrato in campo quanto sia cresciuto rispetto al 2022, ma anche i limiti che ancora non gli permettono di fare quel salto di qualità necessario a battere in uno Slam uno dei migliori. Migliorato al servizio, un po’ in risposta ma non a sufficienza; un tennis che sta diventando più aggressivo ma che alla fine continua a dare il suo meglio quando si aggrappa a quel ritmo e progressione che resta oggi il suo punto di forza. Serve la massima lucidità e freddezza nel fare le scelte migliori nelle fasi delicate, oggi non c’è stata. Fisicamente invece i passi in avanti sono concreti.

È una grande delusione per come si era messa la partita, alla fine del quarto set c’era la sensazione che davvero ce la potesse fare. Purtroppo il tennis è una maratona, in tutti i sensi. Jannik sta completando il suo gioco, il suo fisico, una mentalità vincente. Questa sconfitta possiamo inquadrarla in questo percorso di crescita come una vagonata di esperienza. Fiele che speriamo gli servirà per continuare a spingere e crescere. Certamente, vedendo il tabellone di questi Australian Open, era bello sognare qualcosa di grandissimo…. che purtroppo rimane ancora discretamente ardito e lontano.

Marco Mazzoni

La cronaca

Sinner inizia alla battuta. Si vede subito uno Tsitsipas molto aggressivo alla risposta: palla profonda e via a comandare il gioco col diritto spostando l’azzurro. Un errore col diritto sul 15-30 costa a Jannik due palle break immediate da difendere. Il terzo diritto out (stavolta lungo linea da sinistra) costa a Sinner il BREAK. Chiaro il piano tattico del greco: rispondere alto, carico e soprattutto profondo per allontanare l’altoatesino dalla riga di fondo. Nei primi ha funzionato. Anche Jannik in risposta scatta molto aggressivo: tiene ai i ritmi dal centro del campo e forza gli errori di Stefanos che si ritrova sotto 0-30 e poi 0-40 col primo doppio fallo, provocato dalla posizione molto avanzata di “Jan” in risposta. Tre palle del contro break. Cancella le prime due con due diritti vincenti imprendibile all’uscita dal servizio. Con una seconda con un kick estremo “Stef” provoca l’errore in risposta. Sinner si procura una quarta PB con una bordata di diritto cross spettacolare, ma il greco si difende ancora col diritto stretto. 2-o Tsitsipas. Con un turno di servizio ottimo, Sinner muove lo score nel set, 2-1. Il set avanza spedito sui turni di battuta, Jannik ha trovato un buon ritmo nei suoi game, ma non riesce ad incidere in risposta, ad allontanare Stefanos dalla riga di fondo e nemmeno inchiodare il rivale sul rovescio, visto che il greco è molto molto rapido a correre e girarsi per colpire col diritto inside out. Però la prima palla di “Jan” esterna da sinistra è perfetta. Sul 4-3 ecco una scossa nel set. Tsitsipas commette un doppio fallo sul 15 pari, quindi Sinner trova una risposta di rovescio in allungo clamorosa, sulla riga, vincente. 15-40 e due palle break per Jannik. Si difende sulla prima Stefanos, slice perfetto esterno; FANTASTICO Jannik! Passa da difesa ad attacco con un diritto in corsa cross bellissimo, TsiTsi perde l’equilibrio nel recupero e Jan ne approfitta trovando un vincente di rovescio incrociato in anticipo. Contro BREAK, 4 pari, bravissimo l’azzurro ad approfittare della chance. Il livello di gioco di spettacolo in campo si è impennato all’improvviso. il greco si butta avanti, l’azzurro “sgomma” e lo passa. La palla corre velocissima, si esplora ogni angolo, splendido contrasto di stile tra la spinta di Jan e l’offensività di Stef. Purtroppo sul 30 pari un nastro beffardo porta in corridoio un diritto di Sinner, c’è una palla break per Tsitsipas. La prima è out… Non la gioca bene Sinner: cerca di inchiodare Stefanos sul rovescio, ma il tentativo di forzare col diritto lungo linea finisce lungo di poco. BREAK Tsitsipas, di nuovo avanti, 5-4, serve per il primo set. Con una game eccellente col diritto, Tsitsipas chiude 6-4 il primo set. Un buon set, ma Stefanos si è dimostrato più offensivo, più efficace, e bravo a variare continuamente altezza e traiettorie. Una mancanza di ritmo che l’azzurro ha pagato con troppi errori.

Secondo Set, Sinner al servizio. Con un turno solido si porta 1-0. Anche Tsitsipas parte forte, il diritto è super aggressivo e molto profondo, 1 pari. Il terzo game è fatale all’azzurro. Dal 30-15, prima sbaglia un diritto lungo linea in ritardo, finendo in corridoio; quindi senza prima di servizio spedisce un diritto d’attacco di poco largo, colpito con troppa fretta ma poco anticipo. Subisce il BREAK sul 30-40, bravo Tsitsipas a trovare un buon lungo linea, ma è stato avvantaggiato da un colpo cross poco profondo e poco angolato, tirato tutto da sinistra con troppo campo libero da difendere. Quando ti sposti così lateralmente, devi trovare o tanto angolo o tanta profondità e velocità, altrimenti… Tsitsipas serve avanti 2-1, il set (e il match) si fanno maledettamente in salita. La sensazione, in questo momento, è che il pressing di Sinner non riesca a tenere fermo il greco, a fare danni al suo schema: aggressivo e variare. Uno schema che, finora, ha portato Stefanos a condurre il gioco e purtroppo il punteggio. Cerca una reazione Jannik, si butta avanti dalla risposta, via a rete sulla seconda e la volée è eccellente. 15-30. Sbaglia poi un diritto cross a campo aperto, colpo tirato ancora con fretta e poco equilibrio. Era una chance splendida per volare 15-40, sprecata. La palla del contro break arriva lo stesso, sul 30-40 (in rete un rovescio di Stef). Ecco il BREAK per Sinner! Si butta avanti Tsitsipas, ma l’attacco è corto, Jannik passa e chiama l’applauso del pubblico. 2 pari, bella reazione dell’azzurro, tornato in parità nel set con forza. PUNTAZO di Sinner! Sul 30-15 si scambia a velocità altissima, Jannik trova un diritto lungo linea vincente praticamente in spaccata, di puro polso, fantastico! 3-2 Sinner, con una splendida smorzata. Nel quinto game si è giocato a ritmi molto alti e continui, e si è vista la qualità di Jannik con questo tipo di gioco. Ottimo Sinner al servizio in questa fase, con un paio di Ace nel game si porta 4-3. Tennis di grande qualità complessiva in questa fase del match. Sul 4-4 il greco sale in cattedra in risposta: provoca l’errore di Sinner, poi si prende il punto dopo un lungo scambio sulla diagonale destra, quindi si butta a rete e chiude in modo perentorio. 0-40, tre palle break delicatissime da difendere per l’azzurro. Con un passante di diritto splendido (attacco un po’ corto di Jannik) e quattro punti dominati in risposta, c’è un BREAK dolorosissimo Sinner. Come nel primo set, nel nono game il greco ha alzato il livello e va a servire per il secondo parziale sul 5-4. Jannik si prende il primo punto con una risposta sulla riga di rovescio, ma poi il nastro devia larga una risposta di rovescio. Sul 30 pari Sinner riesce a comandare lo scambio di ritmo e trova un vincente col diritto dal centro. 30-40, palla del contro break! Con una prima esterna molto precisa la cancella il greco. Con un Ace al T, quarto Ace del match, c’è il primo Set Point per Tsitsipas. Lungo il diritto, stavolta ha avuto fretta Stefanos. Un diritto in rete sul secondo set point, chiude il parziale 6-4 per Tsitsipas. Anche stavolta un break nel nono gioco ha deciso il set per il greco. Meglio Jannik in questo secondo set, ma le armi di Tsitsipas si dimostrano più efficaci di quelle di Sinner.

Terzo set, Sinner scatta alla battuta. Stef trova un rovescio lungo linea clamoroso, si va ai vantaggi. A fatica, Jannik vince il primo game. Fa il pugno, sembra ancora determinato in campo, ci crede nonostante i due set da recuperare. Stefanos incappa in un brutto game di servizio, un paio di errori banali gli costano il 15-40. Non le gioca bene Jannik, soprattutto la seconda, un errore banale col rovescio di scambio. Errore grave sulla pala break. Tsitsipas stecca un rovescio cross e concede una terza palla break. Ancora col rovescio, di scambio, senza nemmeno rischiare per prendere il punto, Jannik sbaglia. Le PB diventano 4, con un diritto cross violento da destra (2 su 11 finora nel match sulle PB). Col servizio si salva ancora il greco. 1 pari, chance sprecate da Jannik su colpi non difficili. Anche nel quarto game Sinner ha la palla break ai vantaggi, un po’ più falloso il greco, forse un filo calato nella velocità dei piedi. Ingenuo Jannik… Stefanos si butta a rete, l’azzurro arriva bene sulla palla ma, col lungo linea aperto, gioca cross e il rivale chiude. Non demorde Sinner, spinge tanto e si procura ancora una palla break, la 14esima nel match. Che classe Tsitsipas, si scambi e trova un’accelerazione di rovescio lungo linea bellissima, sulla riga. Ma ancora, troppo attendista l’azzurro, fin dalla risposta di rovescio troppo docile. Ma non demorde l’azzurro, con un bel passante lungo linea strappa la terza PB del game. Stavolta l’azzurro comanda col rovescio, allontana dal campo il rivale e trova una smorzata vincente. BREAK Sinner, finalmente, per la prima volta nel match, è avanti nello score con un break, 3-1 e servizio. Scatta in piedi il suo angolo, pugno alzato, può fare corsa di testa in un set. Arriva immediata la reazione di Tsitsipas, alza di nuovo la velocità dei suoi colpi, Sinner sul 30 pari cerca un back che non arriva nemmeno a rete. 30-40, palla del contro break. Rischia la smorzata l’azzurro, e funziona. Annulla una palla break (aveva ceduto le prime 4). Lotta e si porta 4-1 Sinner. Sul 5-2 la velocità di palla di Jannik fa male, è assai più consistente di quella del greco, che ha calato intensità nel suo tennis. Si porta 0-30 l’azzurro, a due punti dal set. Con una risposta vincente di rovescio sul 15-30 (Tsitsipas totalmente fermo), arrivano due Set Point per Sinner. Out il passante dell’azzurro sul primo (non impossibile); in rete un diritto di scambio sulla seconda. Arriva il terzo Set Point con un bel passante, ma con la prima palla il greco si salva di nuovo. 5-3 Sinner, serve per il terzo set. Due Ace, 40-0 e altri tre Set Point. Terzo Ace di fila! Chiusura autorevole, 6-3 Sinner. Un set meritatissimo, ha condotto il gioco, ha mostrato un’intensità maggiore e superiorità fisica, mentre il greco è un po’ calato. Nonostante troppe chance non sfruttate Jannik ha vinto un set che lo riporta in partita.

Quarto set, Tsitsipas scatta alla battuta. Qualche errore di Jannik, Stefanos avanti 1-0. Più attento al servizio l’azzurro, piedi molto vicini alla riga di fondo, grande spinta e via. A zero (il secondo turno di fila) si porta 1 pari. Nel terzo game il greco è evidentemente meno intenso, meno rapido a cercare la palla e scaricare velocità e profondità nello scambio. Cerca anche una pessima palla corta, si va ai vantaggi. Sbraccia malamente col diritto cross Stef, ecco la palla break per Sinner. Niente prima palla in campo… Sinner risponde da molto dietro, cerca un S&V Tsitsipas ma la risposta muore in rete cercando il lungo linea. Da difesa ad attacco, eccellente Jannik nello scambio, gran tocco e la palla corta dopo aver spostato il rivale è vincente. Seconda palla break per l’azzurro. ECCO IL BREAK! Corre a rete a riprendere la palla corta non ottima del rivale e strappa il servizio a Stefanos. 2-1 e servizio Sinner, netta la differenza di intensità fisica in questa fase del match a favore dell’azzurro. L’inerzia del match è TOTALMENTE ribaltata a favore dell’azzurro. Tsitsipas ora gioca più corto e perde campo sotto gli affondi di Jannik. Il greco non ha più l’energia per anticipare e variare ogni colpo, è costretto ad “accettare” il ritmo e intensità di Sinner, che su questo tipo di tennis è fortissimo. Con una prima palla esterna perfetta e poi un gran forcing siamo 3-1, ha consolidato il vantaggio. TsiTsi è in crisi anche nel quinto game, crolla 15-40, due chance per il doppio allungo per l’azzurro. Con un Ace (solo un millimetro di riga) e poi un’altra prima esterna, si salva il greco. Sinner impone un ritmo folle, arriva la terza palla break. Ancora tutto avanti il greco, cancella anche questa. Resta aggrappato al set con le unghie Stef, 2-3. Vola Jannik nel suo game, 4-2 e poi punge in risposta, domina il campo in difesa e contrattacca per lo 0-30. Risposta profonda e Stefanos carica mala col diritto, 0-40, tre palle break! Bene Tsitsipas col diritto, sotto massima pressione, 30-40. Ace esterno, alza il pugno verso il suo angolo. Con altre tre chance annullate, siamo 4-3 Sinner. 26 le Palle Break ottenute da Jannik, solo 4 trasformate. Per fortuna al servizio ora quasi non si gioca, il ritmo imposto dall’azzurro è terrificante e il greco non lo regge più, sbaglia dopo 3 o 4 colpi. 5-3 Sinner, che serve per chiudere il set sul 5-4. Inizia male l’azzurro, un errore in scambio banale. Si riscatta con un Ace, il nono del match. Altro Ace! 30-15. Poi doppio fallo, di un pelo… 30 pari. Momento critico. Entra invece la prima da destra, 40-30 e primo Set Point! Altra prima, SET SINNER! 6-4, un unico break, tante chance sprecate, ma anche un livello di gioco salito e una fisicità nettamente superiore al rivale. Si va al quinto set, con l’inerzia tutta dalla parte dell’azzurro.

Quinto set, Tsitsipas serve per primo, piccolo grande vantaggio. Inizia con un pessimo errore Jannik, uno smash facilissimo in rete. Stefanos ringrazia e serve bene, 1-0 avanti. Solo nella finale di Roland Garros 2021 il greco ha perso da due set di vantaggio, mentre Sinner solo in questo torneo, al turno precedente vs. Fucsovics, ha rimontato da due set sotto. Sinner serve bene e gioca con frequenza la palla corta, perché il greco risponde molto dietro e non la legge. A zero l’azzurro si porta 1 pari. Sinner spreca una chance sul 30 pari, sulla seconda di servizio ha rischiato una bordata che però esce. TsiTsi con una prima esterna eccellente si porta 2-1. Il greco sembra disperatamente aggrappato alla sua prima di battuta, negli scambi tende a pagare, meno sicuro con le gambe e rapido nell’arrivare sulla palla, soprattutto sul rovescio, ora più corto e spesso facile preda del forcing di Jannik. Come nel secondo game, Jannik inizia con un erroraccio il primo punto, altro smash non difficile. Doppio fallo!?!? Attenzione, due terribili regali dell’azzurro e 0-30. Si alza in piedi Cahill, cerca di incitare Jannik nel primo momento difficile dell’ultima ora e mezza di match, da quando ha preso il vantaggio nel terzo set. Comando Sinner lo scambio, ma il diritto d’attacco dal centro è lungo!!! Mentalmente ha pagato il primo errore, e ora, con tre regali, è sotto 0-40, 3 palle break, le prime dal quinto gioco del terzo set. Salva la prima, rovescio di risposta out di Stefanos. Con grinta vince uno scambio lunghissimo, con la palla che gli resta miracolosamente in campo. 30-40. Prima palla in campo, e 40 pari! Con 5 punti di fila, Jannik regge mentalmente e impatta 2 pari. Granitico in questa fase, si è ripreso dopo essersi complicato la vita da solo. Il match è una battaglia, fisica e di nervi. Ritrova un buon turno di battuta Tsitsipas, 3-2. Sesto game, di nuovo in difficoltà Sinner. Inizia male con un errore; non gli entra la prima di servizio ed è costretto a rincorrere sotto i diritti di uno Stef ora di nuovo rapido coi piedi. 0-30. Un diritto scaraventato malamente da destra fuori un metro, gli costa un altro 0-40 dopo quello del turno di servizio precedente. Altre tre palle break da annullare. Bene sulla prima, diritto in contro piede vincente, 15-40. Ace! 30-40. Ne resta una… Sbaglia Sinner per primo nello scambio, il BREAK per Tsitsipas arriva. Sinner aveva la chance di incidere col rovescio, ma tirato un colpo corto, interlocutorio, sul quale Stefanos si è girato col diritto e ha spinto. Brutto game, troppi errori, pagati a prezzo carissimo. 4-2 Tsitsipas, serve avanti, e serve bene. Con un Ace si porta 40-0 e chiude il game a 15. Ingiocabile con la prima, bravo Tsitsipas a consolidare il vantaggio e portarsi 5-2. Dopo aver dimostrato una freddezza e solidità clamorose, nel quinto set Sinner si è irrigidito. Continua a spingere e crederci, con potenza resta in scia sul 3-5, ma ora è il greco a servire per il match. Spinge col servizio, spinge col diritto TsiTsi, mentre la risposta di Sinner non passa la rete. 30-0, a due punti dal match. Troppo bravo Stefanos a giocare praticamente sempre la prima palla (21 prime in campo su 23 servite nel quinto). Con un’accelerazione straordinaria, Tsitsipas si porta 40-15, due Match Point. Diritto vincente in contro piede. Game Set Match. Bella stratta di mano tra i due. Bravissimo il greco a ritrovare intensità e numeri nel quinto set, dopo un calo evidente nel terzo e quarto. Sinner esce dal campo sconfitto, ma con una prestazione nettamente superiore a quella dello scorso anno. È mancato in alcune fasi importanti, e non puoi non sfruttare così tante chance, ben 22 palle break non sfruttate, mentre Tsitsipas 5 su 11.

(3) S. Tsitsipas vs (15) J. Sinner