Wimbledon: Che sfortuna! Matteo Berrettini positivo al Covid. Niente torneo “Ho il cuore spezzato”

Matteo Berrettini è risultato positivo al Covid ed ha dovuto dare forfait per il torneo di Wimbledon.

Situazione che potrebbe peggiorare nei prossimi giorni dato che nel torneo le misure di sicurezza per contrastare il virus sono minime e la diffusione della variante Omicron 5 risulta molto veloce.

Dichiara il campione italiano: “Ho il cuore spezzato nell’annunciare che devo ritirarmi da Wimbledon a causa di un risultato positivo al test COVID-19.

Ho avuto sintomi influenzali e mi sono isolato negli ultimi giorni. Nonostante i sintomi non fossero gravi, ho deciso che era importante fare un altro test questa mattina per proteggere la salute e la sicurezza dei miei compagni di gara e di tutti gli altri partecipanti al torneo.

Non ho parole per descrivere l’estrema delusione che provo. Il sogno è finito per quest’anno, ma tornerò più forte.

Grazie per il sostegno 🙏🏼💔”