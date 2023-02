Challenger Tenerife 3: Il Tabellone Principale e di Quali. 15 azzurri tra Md e Quali

Challenger Tenerife 3 – Tabellone Principale – hard

(1) Passaro, Francesco vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Rincon, Daniel

Landaluce, Martin vs Rodriguez Taverna, Santiago

(WC) Llamas Ruiz, Pablo vs (7) Taberner, Carlos

(3) Misolic, Filip vs Bonadio, Riccardo

Coppejans, Kimmer vs Moreno De Alboran, Nicolas

Stebe, Cedrik-Marcel vs (Alt) Mager, Gianluca

Rosol, Lukas vs (8) Maestrelli, Francesco

(6) Krutykh, Oleksii vs (WC) Travaglia, Stefano

Zekic, Miljan vs (Alt) Gengel, Marek

Giannessi, Alessandro vs Kukushkin, Mikhail

Demin, Yaroslav vs (4) Brancaccio, Raul

(5) Peniston, Ryan vs Svrcina, Dalibor

Hardt, Nick vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs (2) Shevchenko, Alexander

(1) Gigante, Matteovs Whitehouse, Mark(WC) De Bernardis, Alessiovs (12) Fonio, Giovanni

(2) Diez, Steven vs Shelbayh, Abedallah

Merida, Daniel vs (8) Weis, Alexander

(3) Yunchaokete, Bu vs (WC) Garcia, Miguel

(WC) Campese, Cristian vs (7) Moro Canas, Alejandro

(4) Domingues, Joao vs (Alt) Mertens, Yannick

Caruso, Salvatore vs (10) Lopez San Martin, Alvaro

(5) Alvarez Varona, Nicolas vs Gutierrez, Oscar Jose

(Alt) Damas, Miguel vs (11/PR) Harrison, Christian

(6) Mochizuki, Shintaro vs Bittoun Kouzmine, Constantin

(WC) Giunta, Massimo vs (9) Moroni, Gian Marco

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Cristian Campese vs [7] Alejandro Moro Canas

2. [WC] Massimo Giunta vs [9] Gian Marco Moroni

3. [WC] Alessio De Bernardis vs [12] Giovanni Fonio

4. [5] Nicolas Alvarez Varona vs Oscar Jose Gutierrez

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Bu Yunchaokete vs [WC] Miguel Garcia

2. Daniel Merida vs [8] Alexander Weis

3. Salvatore Caruso vs [10] Alvaro Lopez San Martin

4. [1] Matteo Gigante vs Mark Whitehouse

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Steven Diez vs Abedallah Shelbayh

2. [4] Joao Domingues vs [Alt] Yannick Mertens

3. [6] Shintaro Mochizuki vs Constantin Bittoun Kouzmine

4. [Alt] Miguel Damas vs [11/PR] Christian Harrison