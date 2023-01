Da Melbourne: Gli Usa con 3 giocatori ai quarti e dopo 13 anni avranno un tennista in semifinale. La Spagna dopo 17 anni non avrà un tennista ai quarti nello Slam Aussie

Dopo anni di viaggio nel deserto, il tennis statunitense ha trovato qualcosa di più di un’oasi in questo Open d’Australia 2023. Tre giocatori giovani si sono qualificati per i quarti di finale e rafforzano il loro enorme potenziale e si propongono di mettere fine alla lunga siccità.

Tanto è vero che hanno rotto una serie consecutiva di 13 anni senza un tennista statunitense in semifinale dell’Open d’Australia, dopo che Roddick lo fece nel 2009, poiché o Ben Shelton o Tommy Paul raggiungeranno tale risultato. Inoltre, se Sebastian Korda dovesse vincere, ci saranno due statunitensi in semifinale di uno Slam, cosa che non accadeva dall’US Open 2005, con Agassi e Ginepri come protagonisti.

L’assenza totale di tennisti spagnoli nella seconda settimana di un torneo di Grand Slam è qualcosa di insolito e che si è verificato in questo Open d’Australia 2023. La proliferazione di campioni e giocatori di alto livello ha favorito che dal 2006 ci fosse sempre un rappresentante maschile spagnolo ai quarti di finale del primo Slam dell’anno, cosa che non sarà possibile in questa edizione. L’eliminazione di Roberto Bautista agli ottavi, la mancanza di fiducia di Carreño e Davidovich, così come le assenze per infortunio di Alcaraz e Nadal, hanno causato una situazione senza precedenti da anni.