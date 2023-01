Da Tenerife: Il resoconto di giornata con il programma di domani

Il Tenerife Challenger è iniziato con le sfide delle qualificazioni. Subito ottima affluenza di pubblico sugli spalti dell’Abama Tennis Academy, sede del torneo ATP Challenger 100 che si svolgerà fino a domenica 22 gennaio (oltre che dei due ATP Challenger 75 che andranno in scena tra il 30 gennaio ed il 12 febbraio). Nella giornata di lunedì 16 gennaio oltre alle sfide decisive del tabellone cadetto si giocheranno anche le prime partite del tabellone principale. La prima testa di serie della manifestazione organizzata da MEF Tennis Events è il moldavo Radu Albot, seguito dall’azzurro Francesco Passaro che farà il suo esordio contro la wild card Nikolas Sanchez Izquierdo.

Sorteggiato il main draw – Sarà subito spettacolo a Tenerife con la sfida tra Radu Albot e Nicolas Moreno De Alboran. Il moldavo, numero 100 del mondo, se la vedrà subito contro uno degli atleti più spettacolari dell’intera rassegna. Tra le teste di serie sono ben tre gli italiani. Francesco Passaro guida la parte bassa di tabellone, mentre Luca Nardi e Flavio Cobolli sono rispettivamente numero sei e sette del seeding. Per Nardi sarà sfida contro l’austriaco Sebastian Ofner, Cobolli se la vedrà contro il serbo Nikola Milojevic. I giovani Matteo Gigante e Francesco Maestrelli attendono due qualificati, mentre Gianluca Mager e Riccardo Bonadio esordiranno rispettivamente contro Lukas Rosol e la quarta testa di serie Manuel Guinard. Grande attesa per l’idolo di casa Carlos Taberner e per Benoit Paire, il primo giocherà contro un qualificato; il secondo è arrivato sull’isola ed è pronto a vedersela contro Kaichi Uchida. Tra i risultati della prima giornata in grande spolvero il diciottenne iberico Daniel Merida che con lo score di 6-2 6-3 ha sconfitto il francese Harold Mayot, nel 2020 campione dell’Australian Open junior. Lorenzo Giustino sul Centrale ha vinto con un netto 6-3 6-4 su Maxime Janvier e nel round decisivo affronterà il norvegese Viktor Durasovic. Subito out la wild card Cristian Campese che si è arresa per 6-1 6-0 all’austriaco Lukas Neumayer.

Troicki stregato da Tenerife – Per atleti e coach è stato amore a prima vista con Tenerife e l’Abama Tennis Academy. Naturalmente non fa eccezione l’ex numero 12 ATP Viktor Troicki. L’attuale capitano della nazionale serba di Coppa Davis collabora con il Novak Tennis Center e questa settimana sta accompagnando il diciannovenne Hamad Medjedovic: “Sicuramente parliamo di uno dei prospetti più interessanti del tennis serbo e non solo. Ho in programma di convocarlo in Coppa Davis per farlo esordire e volevo vederlo da vicino questa settimana. Per farlo non poteva esserci torneo migliore, questa è la prima volta che vengo a Tenerife ed il meteo è semplicemente perfetto. Anche il circolo è veramente bello: il campo centrale e la sua vista sono da togliere il fiato, non hanno niente da invidiare al circuito maggiore”. Alla vigilia dell’Australian Open Troicki ha anche parlato delle chance di Novak Djokovic: “Per me Nole partirà da favorito. Non sarà facile e ci saranno tanti giocatori agguerriti, ma penso che ad Adelaide abbia provato di stare bene. Spero possa conquistare il ventiduesimo slam”.

Risultati di domenica 15 gennaio

1° turno qualificazioni

Jay Clarke (1) b. Kenay Ortiz Gonzalez (WC) 6-3 6-1

Lucas Gerch (10) b. Yannick Mertens (WC) 6-2 6-1

Giovanni Mpetshi Periccard (Alt) b. Bu Yunchaokete (8) 6-1 6-4

Daniel Merida (WC) b Harold Mayot (3) 6-2 6-3

Mate Valkusz (7) b. Evgeny Karlovskiy 7-6(3) 6-1

Viktor Durasovic b. Maximilian Neuchrist (4) 6-3 4-0 rit.

Lukas Neumayer (11) b. Cristian Campese (WC) 6-1 6-0

Christian Harrison (PR) b. Steven Diez (5) 6-4 6-3

Ernest Gulbis (12) b. Gabriel Decamps 6-1 rit.

Alibek Kachmazov (Alt) b. Aziz Dougaz (6) 6-1 3-2 rit.

Lorenzo Giustino (9) b. Maxime Janvier 6-3 6-4

Central Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Daniel Merida vs [7] Mate Valkusz

2. [PR] Christian Harrison vs [12] Ernests Gulbis

3. Kaichi Uchida vs Benoit Paire (non prima ore: 16:00)

4. Gianluca Mager vs Lukas Rosol (non prima ore: 18:00)

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Alibek Kachmazov vs [9] Lorenzo Giustino

2. [1] Jay Clarke vs [10] Lucas Gerch

3. Riccardo Bonadio vs [4] Manuel Guinard

4. Fabian Marozsan vs [WC] Alejandro Moro Canas

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Viktor Durasovic vs [11] Lukas Neumayer

2. Ulises Blanch vs [Alt] Giovanni Mpetshi Perricard