Australian Open: I risultati dei giocatori italiani impegnati nel Day 1. Avanzano al secondo turno Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Out Elisabetta Cocciaretto (LIVE e Video delle partite)

Jannik Sinner è il primo big a passare il turno all’Open d’Australia 2023. L’azzurro ha eliminato all’esordio il britannico Kyle Edmund (583 Atp, in gara con la classifica protetta dopo l’operazione al ginocchio sinistro che l’ha tenuto lontano dai campi per oltre un anno e mezzo) superandolo per 64 60 62 in un’ora e 56 minuti di gioco.

Al secondo turno Sinner attende Tomas Martin Etcheverry classe 1999 e n.80 ATP.

Avanza al secondo ostacolo anche Lorenzo Sonego che ha sconfitto all’esordio il portoghese Nuno Borges classe 1997 e n.111 ATP in quattro set.

Al secondo ostacolo sfiderà Hubert Hurkacz classe 1997 e n.11 ATP.

Da segnalare che Sonego dopo aver vinto i primi due parziali nel terzo set nel tiebreak avanti per 6 a 4 ha mancato due palle match prima di perdere la frazione per 8 punti a 6.

Nel quarto set arrivava la bella reazione dell’azzurro che toglieve la battuta al portoghese in due occasioni portandosi sul 5 a 0.

Sul 5 a 1 Sonego, dal 15-40, annullava due palle break e al primo match point del game vinceva la partita per 6 a 1.

Niente da fare per Elisabetta Cocciaretto sconfitta all’esordio all’Australian Open.

La 21enne di Fermo, n.48 WTA, “best ranking” grazie alla prima finale WTA raggiunta ad Hobart, è stata sconfitta dalla kazaka Elena Rybakina, n.23 del ranking e 25 del seeding con il risultato di 75 63.

Australian Open (Australia) – 1° Turno, cemento

