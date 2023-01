Berrettini: “Voglio restare in salute. Wimbledon è uno dei miei obiettivi principali” (Video)

Matteo Berrettini dall’Australian Open ha rilasciato una breve intervista al TG2, che riportiamo nel video originale. Il romano si augura di essere nella stagione in buona salute, visto che in passato troppe volte è stato fermato da problemi fisici. Ha raccontato quanto sia importante per lui esprimere le proprie emozioni, in campo e fuori, come nel recente format “Break Point” su Netflix nel quale è tra i protagonisti.

Faccia a faccia con #MatteoBerrettini. Il nostro campione del tennis esordirà lunedì agli #AustralianOpen, primo torneo del grande slam, affrontando lo scozzese #Murray pic.twitter.com/QXZXEupC0T — Tg2 (@tg2rai) January 12, 2023