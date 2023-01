False vaccinazioni: Peggiora la posizione di Camila Giorgi dopo le dichiarazioni della sua dottoressa

Ci sono ulteriori notizie sui falsi certificati di vaccinazione dove anche Camila Giorgi è coinvolta. La tennista italiana compare nella lista dei personaggi che hanno usufruito dei servizi della Dottoressa Grillone, che ha confessato in dichiarazioni al Corriere del Veneto, poco prima di andare a processo, cosa che avverrà presto.

Grillone ha spiegato nel dettaglio come funzionava il tutto. Nella prima fase, l’idea era quella di sfuggire alle reazioni avverse causate dal vaccino, dato che la dottoressa in questione garantisce di non essere anti-vaccini. Poi, ha parlato specificamente del caso Giorgi.

“La famiglia Giorgi è in cura da molto tempo presso di me… in particolare Camila soffriva del cosiddetto “gomito del tennista” […]. Poco prima dell’inizio dell’estate, Camila era venuta chiedendo la possibilità di ottenere delle false attestazioni di tutti i vaccini obbligatori, nonché del vaccino Covid. […] Posso confermare con assoluta certezza che nessuno dei vaccini nei confronti della famiglia Giorgi sono stati effettivamente somministrati. In quel caso non ho ricevuto alcun pagamento”.

Resta ora da vedere quali saranno le conseguenze per Giorgi, a seconda di quanto verrà dimostrato in tribunale.