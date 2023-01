ATP 250 Adelaide 2: Il Tabellone Principale. Al via Lorenzo Sonego per i colori italiani

ATP 250 Adelaide – Tabellone Principale – hard

(1) Rublev, Andrey vs Bye

(WC) Kokkinakis, Thanasi vs (WC) Popyrin, Alexei

(WC) Kubler, Jason vs Qualifier

(PR) Edmund, Kyle vs (6) Kecmanovic, Miomir

(4) Bautista Agut, Roberto vs Bye

Bonzi, Benjamin vs Cressy, Maxime

Ramos-Vinolas, Albert vs Qualifier

Nakashima, Brandon vs (7) Davidovich Fokina, Alejandro

(8) Paul, Tommy vs Nishioka, Yoshihito

Sonego, Lorenzo vs Draper, Jack

Rinderknech, Arthur vs Huesler, Marc-Andrea

Bye vs (3) Khachanov, Karen

(5) Evans, Daniel vs McDonald, Mackenzie

Ruusuvuori, Emil vs Korda, Sebastian

Qualifier vs Qualifier

Bye vs (2) Carreno Busta, Pablo