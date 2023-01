Sinner: l’infortunio all’anca sembra lieve

Arrivano da Adelaide le prime indiscrezioni sulle condizioni di Jannik Sinner. L’azzurro nel corso del suo incontro di quarti di finale all’ATP 250 di inizio stagione ha accusato un problema all’anca, chiamando il trainer in campo e disputando un secondo set avvertendo dolore, fino alla sconfitta contro Sebastian Korda. Il tutto a 10 giorni dall’avvio degli Australian Open, primo torneo dello Slam 2023.

L’azzurro si è sottoposto ad immediati accertamenti diagnostici, il responso sembra rassicurante. L’anca avrebbe infatti subito solo una classica “storta” per la torsione avvenuta in un recupero di gioco. La situazione pare sotto controllo, ora fisioterapia, riposo e recupero, con l’obiettivo di tornare in campo il prima possibile per essere pronto per gli Australian Open. Ricordiamo che nel 2022 Jannik arrivò nei quarti di finale a Melbourne, battuto (piuttosto seccamente) da Stefanos Tsitsipas.

L’infortunio sofferto stanotte appare quindi del tutto fortuito e casuale. Aspettando una dichiarazione di Sinner che ufficializzi le sue condizioni, auguriamo al nostro portacolori una prontissima ripresa per poter scendere in campo a Melbourne al 100% dell’efficienza atletica.