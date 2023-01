Nike “abbandona” diversi giocatori e riduce i contratti di molti altri

È una cattiva notizia per il tennis come “industria”. Nike, il marchio sportivo americano che ha investito molti milioni nel tennis negli ultimi decenni, sta riducendo drasticamente i suoi investimenti in questo sport. Il sito web “Tennis.com” ha sentito alcuni dei migliori giocatori, i quali hanno confermato che il marchio ha deciso di rallentare i suoi investimenti in questo settore, non pagando più nulla alla maggior parte dei suoi giocatori.

D’ora in poi, molti dei tennisti Nike dovranno raggiungere determinati tipi di obiettivi – legati alla classifica, all’iscrizione ai tornei e ai risultati – per migliorare le loro condizioni economiche.

Per questo motivo molti giocatori hanno lasciato il marchio nelle ultime settimane: Sloane Stephens (campionessa americana del Grande Slam), Andrey Rublev, Donna Vekic, Marta Kostyuk e Marketa Vondrousova sono alcuni dei tennisti che non sono più supportati dal marchio.