Challenger Canberra: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 7 azzurri tra Md e Quali

Challenger Canberra – Tabellone Principale – hard

(1) Fucsovics, Marton vs Qualifier

Arnaldi, Matteo vs Shevchenko, Alexander

Qualifier vs (WC) Polmans, Marc

(WC) Sweeny, Dane vs (5) Kotov, Pavel

(4) Gombos, Norbert vs Misolic, Filip

Kovalik, Jozef vs (PR) Klahn, Bradley

Watanuki, Yosuke vs Van Assche, Luca

Brouwer, Gijs vs (7) Rodionov, Jurij

(6) Passaro, Francesco vs Qualifier

Klein, Lukas vs Nardi, Luca

Riedi, Leandro vs Jarry, Nicolas

Vukic, Aleksandar vs (3) Gaston, Hugo

(8) Delbonis, Federico vs Struff, Jan-Lennard

Qualifier vs Qualifier

(WC) McCabe, James vs Agamenone, Franco

Qualifier vs (2) Gomez, Emilio





(1) Muller, Alexandre vs Holt, Brandon
(PR) Bolt, Alex vs (8) Bellier, Antoine

(2) Zeppieri, Giulio vs Maestrelli, Francesco

Diallo, Gabriel vs (11) Shang, Juncheng

(3) Broady, Liam vs Galarneau, Alexis

(WC) Jones, Hayden vs (7) Pellegrino, Andrea

(4) Laaksonen, Henri vs Krueger, Mitchell

Furness, Evan vs (12) Ofner, Sebastian

(5) Couacaud, Enzo vs (WC) Walton, Adam

(WC) Schoolkate, Tristan vs (10) Kukushkin, Mikhail

(6) Nava, Emilio vs (WC) Camus, Charlie

Elias, Gastao vs (9) Krutykh, Oleksii

1. [5] Enzo Couacaud vs [WC] Adam Walton
2. [PR] Alex Bolt vs [8] Antoine Bellier
3. [6] Emilio Nava vs [WC] Charlie Camus (non prima ore: 02:30)

Court 4 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Hayden Jones vs [7] Andrea Pellegrino

Court 5 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Giulio Zeppieri vs Francesco Maestrelli

2. [4] Henri Laaksonen vs Mitchell Krueger

3. [WC] Tristan Schoolkate vs [10] Mikhail Kukushkin (non prima ore: 02:30)

4. [1] Alexandre Muller vs Brandon Holt

Court 7 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Gabriel Diallo vs [11] Juncheng Shang

2. Evan Furness vs [12] Sebastian Ofner

3. [3] Liam Broady vs Alexis Galarneau (non prima ore: 02:30)

4. Gastao Elias vs [9] Oleksii Krutykh