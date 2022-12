United Cup: Berrettini prenota il successo contro Monteiro, per i bookie anche la Bronzetti favorita per la vittoria

Ha avuto inizio questa notte la United Cup, competizioni per nazioni in programma in Australia. Nella sfida d’apertura contro il Brasile – divisa su due giorni – l’Italia è in parità dopo i primi singolari e nella giornata decisiva cerca i due successi per conquistare la vittoria nell’esordio. Obiettivo alla portata degli azzurri, secondo gli esperti, con Matteo Berrettini – il primo a scendere in campo – nettamente avanti a 1,19 sul brasiliano Thiago Monteiro offerto a 4,30.

Probabile un finale in due set a favore del romano, proposto a 1,50 mentre sale a 3,55 la vittoria italiana al terzo set.

Partita sulla carta agevole anche in campo femminile, con Lucia Bronzetti favorita nettamente contro Laura Pigossi: il successo dell’azzurra si gioca a 1,28 contro il 3,45 della sudamericana. Anche in questo caso avanti il 2-0 per la giocatrice italiana, in quota a 1,63, mentre sale a 5,80 lo stesso risultato a favore della Pigossi.

Pat Rafter Arena – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Matteo Berrettini vs [11] Thiago Monteiro

2. [5] Lucia Bronzetti vs [11] Laura Pigossi

3. [5] Camilla Rosatello / Marco Bortolotti vs [11] Luisa Stefani / Rafael Matos