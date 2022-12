David Ferrer sarà il nuovo capitano di Davis della Spagna

David Ferrer sarà il prossimo capitano del team spagnolo di Coppa Davis dal 2023 al 2025. Lo rivela il sito ufficiale della federazione iberica, sarà presentato lunedì prossimo in un evento che si terrà presso la sede del Consiglio Superiore dello Sport a Madrid.

David Ferrer sostituisce Sergi Bruguera, capitano negli ultimi quattro anni, nei quali ha riportato la storica “insalatiera” in Spagna nel 2019, la prima edizione col nuovo formato studiato da Kosmos.

David, nato a Jávea (Alicante) 40 anni fa, si è ritirato dal tennis professionistico nel maggio 2019, al termine di un’eccellente carriera chiusa con 27 titoli in 52 finali giocate, 63 Slam disputati e una permanenza di 7 anni nella Top 10 mondiale, raggiungendo la terza posizione nel 2013 come best ranking.

In Coppa Davis ha vinto 3 titoli con la Spagna (2008, 2009 e 2011) e raggiungendo una quarta finale (2012). In totale ha giocato 20 sfide con 28 vittorie e solo 5 sconfitte.