Nadal e Alcaraz giocheranno una partita di esibizione a Las Vegas all’inizio di marzo

Rafael Nadal ha giocato diverse partite di esibizione in questo mese di dicembre, considerando il viaggio che il numero due della classifica ATP ha fatto insieme a Casper Ruud in sudamerica. Ma l’anno non si chiude senza che Rafa annunci un altro incontro di esibizione, questa volta per la metà della stagione tennistica.

Nadal affronterà nientemeno che Carlos Alcaraz il 5 marzo a Las Vegas, poco prima dell’inizio del Masters 1000 di Indian Wells. I due spagnoli, che al momento occupano i posti più alti della classifica mondiale maschile, si incontreranno in un match soprannominato THE SLAM.