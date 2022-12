Nadal per l’ultima volta ad Acapulco: “Acapulco non è nei miei piani per il futuro. Certamente non nel 2023 e il 2024 sembra molto lontano”

Rafael Nadal, 36 anni, è uno dei più vincenti del torneo ATP 500 di Acapulco (quattro titoli, gli stessi di David Ferrer e Thomas Muster), l’ultimo dei quali nel 2022, ma non dovrebbe competere di nuovo nel torneo messicano, che è uno dei suoi preferiti nel circuito. Lo spagnolo si trova a Città del Messico per disputare una partita di esibizione nel paese e ipotizza che non vi farà ritorno.

“Voglio godermi molto questo incontro perché molto probabilmente sarà il mio ultimo in Messico. Acapulco non è nei miei piani per il futuro. Certamente non nel 2023 e il 2024 sembra molto lontano, onestamente”, ha confessato il tennista spagnolo, che affronterà Casper Ruud nell’arena monumentale di Città del Messico, la più grande del mondo.