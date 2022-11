Haggerty (ITF): “Il nuovo formato della Davis funziona, l’abbiamo stabilizzato ascoltando i giocatori”

C’è grande soddisfazione tra ITF e Kosmos dopo la chiusura delle finali di Coppa Davis 2022. Il Presidente dell’ITF David Haggerty ha parlato dopo la vittoria del Canada a Malaga, dicendosi felice per come l’evento si sia svolto nella stagione, con un’evoluzione a suo dire molto interessante.

“Insieme a Kosmos, siamo riusciti a stabilizzare il formato della Coppa Davis. Funziona per i fan, per i giocatori e per il tennis. Abbiamo pensato che il format precedente creasse confusione per i giocatori. Li abbiamo ascoltati ed è per questo che abbiamo apportato dei cambiamenti. La Coppa Davis continua ad avere un ruolo unico nel tennis. Siamo lieti di lavorare insieme all’ATP a partire da gennaio. C’è stata una vera evoluzione nei 122 anni di storia della competizione”.

Uno dei temi più interessanti della prossima collaborazione con l’ATP, è quella di introdurre punti per il ranking di singolare anche per gli incontri disputati in Davis. Molti sono favorevoli, altri contrari. Ecco il parere di Haggerty: “Visto l’accordo in essere con l’ATP c’è questa possibilità. Quello che abbiamo visto in passato è che quando giochi per la tua nazione non guardi i punti in classifica. È qualcosa che non interessa ai tennisti. È un discorso che potremmo avere in qualsiasi momento in futuro, ma entrambi pensiamo che non sia necessario”.

Enric Rojas, CEO di Kosmos (partner dell’ITF nell’organizzazione della Davis), si è detto estremamente soddisfatto per l’affluenza di pubblico, in crescita rispetto alla precedente edizione, e del formato, che intende mantenere così anche in futuro. “È stato un grande successo di pubblico, più di 113.000 persone hanno partecipato agli incontri disputati nelle diverse sedi della fase a gironi e 63.000 qui a Malaga. L’anno scorso ne abbiamo avuti 105.000 in totale, quindi c’è stata una crescita importante. Un altro elemento importante è che il 21% delle persone che sono venute al Martín Carpena arrivano da fuori dalla Spagna e il 55% fuori dall’Andalusia. Non conosciamo ancora i dati sull’audience della Finale qui a Malaga. Tutti gli elementi stanno andando nella giusta direzione. Il nuovo formato credo debba rimanere così, non mi aspetto cambiamenti nel prossimo futuro”.