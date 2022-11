L’Australia fatica a convincere Kyrgios a giocare la Coppa Davis: “Non posso fare di più così” dichiara Hewitt

L’Australia avrebbe vinto la Coppa Davis se avesse giocato Nick Kyrgios? Questa è una domanda che rimarrà sempre senza risposta, dopo che la squadra australiana ha perso la finale di Coppa Davis con il Canada per 2-0. Alla domanda se c’è la possibilità di giocare contro Kyrgios, Lleyton Hewitt è stato completamente trasparente.

“Non lo so, dovete chiederlo a lui. Non posso provare più di così…”, ha risposto il capitano della nazionale australiana ed ex numero uno del mondo quando gli è stato chiesto se Kyrgios avrebbe potuto rappresentare la squadra nella fase a gironi delle finali di Coppa Davis del 2023.

Anche Alex de Minaur è stato interpellato sull’argomento, anche su una possibile partecipazione alle Finals ormai concluse. “Ci ho provato ma non era destino”, ha concluso.