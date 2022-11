Davis Cup: Il doppio è canadese. Fognini-Berrettini perdono in due set. Il Canada è in finale

E’ amarissima la sconfitta dell’Italia contro il Canada nelle semifinali di Davis Cup in corso di svolgimento a Malaga.

Sul punteggio di 1 a 1 il doppio ha deciso la sfida in favore di Pospisil-Auger Aliassime che si sono imposti su Fabio Fognini e Matteo Berrettini (che ha preso il posto di Simone Bolelli che ha avuto un risentimento al polpaccio già accusato nel match con gli Usa) con il risultato di 76 (2) 75 dopo 1 ora e 50 minuti di partita.

Il Canada, quindi, vince per 2 a 1 e sfiderà domani in finale l’Australia.

Fatale, purtroppo, la prevedibile prestazione di Matteo ancora lontano dalla forma migliore. Un plauso a Fabio Fognini che ha lottato fino all’ultimo punto mostrando un attaccamento alla maglia da ammirare.

Nel primo set il duo italico avanti per 3 a 1 subiva il controbreak al sesto gioco, con Matteo alla battuta e con una bella risposta del canadese sul break point.

Si andava al tiebreak e qui il Canada era protagonista portandosi in un attimo sul 5 a 2 prima di chiudere la frazione per 7 punti a 2.

Nel secondo set Fabio e Matteo andavano sul 2 a 0 ma nel terzo game Fognini giocava uno sciagurato game di battuta commettendo due doppi falli e cedendo il turno di servizio a 15.

Sul 5 pari la svolta definitiva del match: Fabio al servizio cedeva a 30 la battuta con Berrettini che sulla palla break aveva battezzato la palla fuori e non è intervenuto a rete.

Nel gioco successivo con Auger Aliassime al servizio gli azzurri si trovavano sul 15-40, ma il canadese piazzava due ace consecutivi e poi sul match point Berrettini mandava largo il diritto e con quel colpo finivano le speranze dell’Italia di conquistare la finale.