Davis Cup Finals: Bolelli – Fognini battono Paul – Sock, l’Italia è in semifinale

Il doppio porta il team azzurro in semifinale di Coppa Davis a Malaga. Simone Bolelli e Fabio Fognini sconfiggono col punteggio di 6-4 6-4 la coppia statunitense Jack Sock – Tommy Paul, ottenendo il punto decisivo che fissa la sfida sul 2-1 per l’Italia contro gli USA. Un match di doppio ad altissima tensione ma giocato con grandissima attenzione e qualità dal ligure e dal bolognese, impeccabili al servizio, pungenti in risposta. Hanno sbagliato quasi nulla e si sono fatti trovare pronti nello sfruttare le occasioni avute. Sotto tono la coppia americana, troppi errori ed un atteggiamento generale non così arrembante, lontanissimo dallo spirito dei grandi doppi a stelle strisce, di cui questo non si è dimostrato che una versione assai sbiadita. Al contrario, molto attenta e continua la prestazione del “Fogna” e del “Bole”.

Entrambi hanno giocato con freddezza e qualità, hanno fatto valere la propria esperienza e hanno saputo incidere quando contava, senza mai perdere un turno di servizio e concedendo una sola palla break. Un doppio assai efficace, quello che serviva per volare in semifinale. L’Italia è tra le migliori quattro, con pieno merito. Una vittoria ottenuta contro pronostico ma ampiamente meritata in campo. Aspettiamo sabato la vincente tra Germania e Canada.

La cronaca

Ottimo inizio degli azzurri, Fognini indiavolato e grandi risposte. Due palle break immediate sul 15-40. Serve bene Paul e si salva, 1-0 USA. Il set avanza sui game di servizio, con molti scambi da fondo visto che Paul e Sock stazionano piuttosto dietro e non corrono avanti alla prima apertura. Con una splendida volée di rovescio Bolelli ai vantaggi chiude il game del 2 pari. Gli statunitensi servono molto bene, altrettanto sicuri gli schemi del duo azzurro. Sul 4 pari, Bolelli trova una risposta d’incontro fulminante, Paul non può nulla da fondo campo. Quindi doppio fallo di Tommy, per lo 0-30, situazione di punteggio inedita nel match. Gran punto da sinistra di Fognini, risposta profonda, entrambi avanti e via chiusura di volo al centro dell’ex campione di Monte Carlo. 15-40, due palla break. Entra a spezzare lo scambio Fabio, ma Sock è rapido sotto rete e tocca nel campo aperto, palla molto difficile, e ancora altro punto di Jack con una volée stoppata alla perfezione. 4 palle break non sfruttate dagli azzurri finora nel set. Arriva la terza chance di break nel game, ottimo Simone da fondo e chiude di rete Fabio. Paul si salva con una prima palla esterna perfetta. Un doppio fallo costa la quarta palla break agli americani.. E il break finalmente arriva, con un errore di volo. 5-4 Italia, serve Bolelli per chiudere il primo parziale. Vince un gran punto sotto rete Paul, quindi arriva l’Ace di Simone. Commette il primo doppio fallo del match il bolognese, è 15-30. Sbaglia malamente Jack col diritto, 30 pari, quindi una splendida prima palla porta alla coppia azzurra il primo Set Point. Vola via la risposta di Sock, il 39 minuti è 6-4 Italia.

Il secondo set inizia con una palla break concessa dagli azzurri con un errore di volo di Bolelli. Impatta malamente in risposta Sock. Si avanza sui turni di battuta fino al 3 pari. Sock serve, è nervoso e falloso, Bolelli risponde benissimo, Fognini non regala nulla. Un errore di Jack costa agli americani il 15-40, ecco due palle break per i team italiano. Ancora in risposta il bolognese trova un grande impatto e si guadagna il punto che manda gli azzurri avanti 4-3 e servizio, a due passi dalla vittoria. Paul male in risposta, Simone serve come un treno, soprattutto le traiettorie esterne; quindi sceglie un kick al centro sul 30-0 che sorprende Jack, e via il diritto di Paul sul 40-0. 5-3 Italia, benissimo il team azzurro alla battuta, hanno concesso (e salvato) una sola palla break in tutto l’incontro. Sembrano non crederci più gli statunitensi, sono scarichi e non così aggressivi. Sul 30 pari siamo a due punti dalla vittoria. Timida la seconda palla di Tommy, ma Simone non entra deciso in risposta e poi sbaglia col diritto. Con una solida prima su Fognini, Paul allunga il match. Fognini serve sul 5-4 per la vittoria. Ace di Fabio, il suo primo nel match. Ottimo ancora Fabio col rovescio, prontissimo ad entrare su di una risposta mal centrata. 30-0. Bolelli chiude la porta sotto rete, 40-0, Tre Match Point Italia! ACE! Al centro, imprendibile! Si abbracciano i due azzurri, corrono verso la panchina dove la festa è grande. Siamo in semifinale! Aspettiamo la vincente di Germania – Canada. Bravi azzurri!